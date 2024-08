video suggerito

Cosa è "Il cruciverba dei patrioti", il tour di Fratelli d'Italia nelle spiagge Per tutto il mese di agosto FdI girerà le principali spiagge italiane per lanciare le riforme messe in cantiere dal governo, tra cui autonomia e premierato. Per l'occasione Giovanni Donzelli ha presentato il 'cruciverba dei patrioti', un quiz fatto di domande irriverenti e attacchi agli avversari.

A cura di Giulia Casula

Instagram (@Fabio.Roscani)

‘Con il governo Meloni stiamo cambiando l'Italia'. Si chiama così la campagna di Fratelli d'Italia presentata ad Ostia da Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione del partito. Per tutto il mese di agosto FdI girerà le principali spiagge italiane per lanciare le riforme messe in cantiere dal governo.

Dal fisco alla giustizia, passando per autonomia e premierato, il partito delle premier punta ad allargare i consensi attraverso una campagna informativa che si snoderà lungo le località balneari dello stivale. Per l'occasione, Donzelli, accompagnato dal responsabile del programma Francesco Filini, dal presidente di Gioventù nazionale, Fabio Roscani e dal coordinatore della provincia di Roma, Marco Perissa, ha presentato il "cruciverba dei patrioti", un quiz fatto di domande irriverenti e provocazioni volte principalmente a screditare gli avversari politici.

Tra i quesiti, la battuta su Ilaria Salis, l'eurodeputata di Alleanza Verdi-Sinistra. "45 verticale: Non conviene lasciare le chiavi di casa quando vai in vacanza se ce l’hai come vicina", ha chiesto Donzelli ai presenti mentre Roscani completava il cruciverbone.

Dopo la tappa di Ostia, Fratelli d'Italia raggiungerà il 4 agosto Otranto e Santa Margherita Ligure, mentre il 10 sarà Rimini. E poi ancora Positano, Gallipoli (l'11 agosto), Jesolo (il 14), Cagliari (il 23), Mondello (il 24) e Forte dei Marmi.

"Sulle spiagge verrà distribuito un depliant informativo sulle riforme ed anche l'opuscolo informativo ‘Per i nostri anziani, mai più soli', con tutti gli importanti provvedimenti assunti nei confronti di una fascia di popolazione particolarmente fragile nel periodo estivo. E ci sarà il ritorno dei ‘cruciverba patrioti', con le loro definizioni irriverenti. Un modo semplice ma anche leggero per raccontare la verità sui provvedimenti del governo di centrodestra",è il comunicato diffuso da via della Scrofa.

L'iniziativa di Fratelli d'Italia ha già innescato le prime reazioni dell'opposizione. "Ho in esclusiva le soluzioni al cruciverba che Fratelli d'Italia sta diffondendo nelle nostre spiagge", ha scritto su X il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte.

Poi l'elenco dei quesiti alternativi proposti dall'avvocato. "1 orizzontale "Hanno aumentato le tasse su pannolini e assorbenti, ma non hanno tassato gli extraprofitti delle banche". Risposta: Fratelli d'Italia. 16 verticale. "Negli ultimi 2 anni hanno fermato i treni per scendere, ma non i ritardi". Risposta: Ministri 30 orizzontale. "Ministra sotto inchiesta per truffa sui fondi Covid che non si è dimessa". Risposta: Santanchè 25 orizzontale. "Ha approvato in Europa tagli da 13 miliardi l'anno per l'Italia". Risposta: Meloni. 40 orizzontale. "Se gli sventoli il tricolore per protestare contro l’autonomia ti aggrediscono”. Risposta: Parlamentari di maggioranza. 21 verticale. “Puoi nominarli ai vertici del Governo e del partito”. Risposta: parenti. Mi fermo qui, per il resto lasciateli divertire. Magari fanno meno danni.", ha concluso.

La risposta di Donzelli non si è fatta attendere. "Ringraziamo Giuseppe Conte per aver giocato ai cruciverba patrioti di Fratelli d'Italia. Come può verificare al link https://www.fratelli-italia.it/soluzioni-2024/ le sue risposte sono tutte errate. Purtroppo nulla di nuovo: le soluzioni non le ha trovate neanche quando era premier", ha detto il numero 2 di FdI.

"Capiamo la sua frustrazione perché le risposte adesso stanno arrivando grazie al governo Meloni. Pil che cresce più della media europea (+0,9%), disoccupazione ai minimi (6,9%), rischio povertà al minimo dal 2010 (18,9%) e ora persino i salari in ripresa (a giugno +3,6%). Ritenta, sarai più fortunato", ha concluso.