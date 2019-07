Il presidente della Camera, Roberto Fico, ha inviato una richiesta formale al ministro dei rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, affinché il leader della Lega, Matteo Salvini, si presenti in Aula per fare chiarezza riguardo alle inchieste sui presunti finanziamenti russi al Carroccio. Ho inoltrato la richiesta di una parte delle opposizioni al ministro dei Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, il quale mi ha risposto ufficialmente che non ha ancora ricevuto risposta dal Viminale. Secondo me è giusto portare le discussioni in Parlamento, in quanto luogo centrale di dibattito. Non venire in Parlamento è una mancanza di rispetto istituzionale. Vedremo, intanto c'è il presidente del Consiglio Giuseppe Conte che verrà a riferire", ha affermato Fico a margine di una visita a Napoli.

Da settimane ormai le opposizioni continuano a fare pressione sul ministro dell'Interno affinchè risponda in Parlamento sulla questione. Il segretario del Partito democratico, riprendendo quanto comunicato da Fico, scrive su Twitter: "Dal Viminale nessuna risposta alla richiesta fatta dal presidente Roberto Fico di riferire in Aula. Un rifiuto grave. A Salvini è stata chiesta una cosa semplice: fare chiarezza in Parlamento sullo scandalo della Russia e i rapporti con la Lega. Perché non risponde? Perché scappa?"

Nei giorni scorsi i parlamentari dem avevano protestato per l'assenza di risposte da parte del segretario leghista: il deputato Andrea Romano era intervenuto in russo per chiedere a Salvini di riferire in Parlamento, mentre altri deputati si erano presentati a Montecitorio con alcune fotografie raffiguranti il ministro dell'Interno a fianco di Gianluca Savoini a Mosca.

Anche il presidente del Consigli0, Giuseppe Conte, che come ricorda Fico riferirà in Parlamento il prossimo mercoledì 24 luglio, aveva sottolineato l'importanza di portare la discussione nelle sedi istituzionali: "Mi è stato chiesto di riferire e io riferisco perché quando le forze parlamentari chiamano, il governo risponde con trasparenza nei confronti dei cittadini e dei rappresentanti dei cittadini. Ho una concezione sacrale del Parlamento".