Ora è ufficiale, anche se come unico candidato non poteva essere altrimenti. Enrico Letta è il nuovo segretario del Partito Democratico. Dopo essere tornato da Parigi, l'ex presidente del Consiglio si è presentato questa mattina al Nazareno, dove ha pronunciato un lunghissimo discorso, durato più di un'ora, in cui ha spiegato nel dettaglio il suo progetto per il futuro del partito. Letta è stato eletto dai delegati con 860 voti favorevoli e 2 contrari. "Voglio soltanto ringraziare di cuore tutti per questa giornata e per questa fiducia, è un grandissimo onore", ha detto Letta a caldo dopo l'annuncio della sua elezione a nuovo segretario del Partito Democratico. L'ultima settimana ha stravolto la vita dell'ormai ex professore.

Solo sette giorni fa Letta scriveva su Twitter di essere sorpreso di aver letto il suo nome sui giornali per la candidatura a segretario del Pd, spiegando di essere impegnato in un altro lavoro. Poi il pressing asfissiante di amici ed ex colleghi di partito, fino all'annuncio del ritorno a Roma e alle quarantotto ore di riflessione. Letta ha sciolto la riserva venerdì, annunciando ufficialmente la sua candidatura e lanciando l'hashtag "IocisonoPd". Lo stesso segretario ha rivelato di aver ricevuto nell'ultima settimana "più messaggi che negli ultimi sette anni".

Letta è il successore di Nicola Zingaretti, che si è dimesso perché logorato dalle polemiche interne, con un improvviso annuncio su Facebook. Nel discorso pronunciato oggi dal neoeletto segretario del Partito Democratico all'assemblea prima del voto, è emerso il concetto di voler rivoluzionare il Pd, cambiando tutte quelle cose che non sono andate in questi anni. I giovani sono una delle parole chiave, ma anche la presenza sul territorio. Letta ha annunciato ai delegati: "A voi non serve un nuovo segretario, a voi serve un nuovo Pd".