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BTp Italia Sì: come funziona il nuovo titolo di Stato anti-inflazione in arrivo a giugno

Il Ministero dell’Economia lancia il “BTp Italia Sì”, un nuovo titolo di Stato a 5 anni riservato alle famiglie e in vendita dal 15 al 19 giugno 2026. Lo strumento ha l’obiettivo ultimo di proteggere i risparmi dal carovita grazie a un meccanismo semplificato che somma una cedola fissa all’inflazione Istat.
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A cura di Francesca Moriero
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Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato il lancio del "BTp Italia Sì", un nuovo titolo di Stato che rimarrà in vendita da lunedì 15 a venerdì 19 giugno 2026. Si tratta di un prestito che i cittadini fanno allo Stato, pensato con un obiettivo molto pratico: fare in modo che i risparmi delle famiglie non perdano valore a causa dell'aumento dei prezzi nei negozi (la cosiddetta inflazione). L'acquisto è riservato esclusivamente ai piccoli risparmiatori privati (i cittadini comuni) e non alle grandi banche o ai fondi di investimento.

Rispetto ai vecchi titoli dello stesso tipo, il Tesoro ha deciso di cambiare le regole per renderlo più semplice. Il meccanismo per calcolare i guadagni è stato infatti ripulito da formule matematiche complicate: in questo modo, anche chi non ha mai investito prima potrà capire fin da subito quanti soldi riceverà ogni sei mesi.

Chi può comprare il nuovo titolo di Stato e perché è un'esclusiva per le famiglie

La caratteristica principale del "BTp Italia Sì" è il pubblico a cui è dedicato. Lo Stato ha deciso infatti di vietare l'acquisto alle grandi istituzioni finanziarie (come i fondi speculativi, le assicurazioni o le multinazionali) per riservare l'intera torta alle famiglie e ai singoli risparmiatori. Questo significa che chiunque decida di investire i propri soldi, anche l'ultimo giorno disponibile, avrà la certezza di ricevere i titoli richiesti. Non c'è il rischio che il prodotto vada "esaurito" a causa dei grandi investitori che comprano tutto in una volta.

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Come funzionano i guadagni ogni sei mesi

I titoli di Stato pagano periodicamente degli interessi a chi li possiede, chiamati "cedole". Nel caso del "BTp Italia Sì", questi pagamenti arrivano sul conto corrente ogni sei mesi e sono formati da due parti molto facili da sommare:

  • Una parte fissa: È una percentuale minima di guadagno che lo Stato comunicherà ufficialmente venerdì 12 giugno 2026. Questa cifra è bloccata e garantita: la riceverai anche se l'economia dovesse rallentare o se i prezzi nei negozi dovessero scendere.
  • Una parte variabile: È il tasso di inflazione ufficiale calcolato dall'Istat in quei sei mesi. Serve a darti più soldi se la vita costa di più.

Ogni sei mesi lo Stato prenderà la parte fissa, ci aggiungerà l'inflazione di quel periodo e ti pagherà sostanzialmente la somma direttamente sul conto, calcolandola sulla base di quanti soldi hai investito all'inizio.

Quanto dura il prestito e come funziona il "regalo" per chi non vende prima

Il "BTp Italia Sì" ha una durata complessiva di 5 anni, il che significa che lo Stato restituirà l'intera somma che si ha versato nel mese di giugno del 2031. Per incentivare le persone a tenere i soldi investiti senza farsi prendere dal panico e vendere prima del tempo, è previsto un "premio fedeltà" dello 0,6%. Si tratta di un bonus in denaro: ad esempio, se vengono investiti 10mila euro, alla scadenza dei 5 anni lo Stato restituirà i 10mila euro più un extra di 60 euro. L'unica regola per averlo è comprare il titolo nei giorni di vendita di giugno e non venderlo fino al 2031.

Tasse ridotte, zero costi e aiuti per il calcolo Isee

Comprare questo titolo di Stato offre una serie di vantaggi fiscali che lo rendono più conveniente rispetto a un normale conto in banca o ad altri investimenti:

  • Meno tasse sui guadagni: Sulle cedole e sul premio finale si paga solo il 12,5% di tasse, mentre sui guadagni di azioni o conti deposito la tassa sale al 26%.
  • Zero spese di acquisto: Se si compra il titolo tra il 15 e il 19 giugno, non si deve pagare nessuna commissione o percentuale alla propria  banca per l'operazione. Il prezzo è "alla pari" (1.000 euro investiti equivalgono esattamente a 1.000 euro di titoli).
  • Vantaggi per l'Isee e la successione: Questo investimento non si paga in caso di successione (eredità) e non viene calcolato nel modello Isee della famiglia fino a un massimo di 50mila euro.

Come fare per acquistarlo a partire da 1.000 euro

La cifra minima per poter investire è di 1.000 euro (o multipli, come 2.000, 3.000, ecc.). Per comprarlo non bisogna fare procedure strane o andare in borsa a Milano, si fa tutto tramite la propria banca o la posta in tre modi diversi:

  • Dal computer di casa: Se viene usata l'Home Banking e si ha l'opzione per fare investimenti (il trading online), si può inserire l'ordine da solo digitando il codice del titolo.
  • In filiale: Andando di persona allo sportello della propria banca e chiedendo al proprio consulente.
  • Alla Posta: Rivolgendosi all'ufficio postale dove si ha il conto corrente e il libretto o deposito titoli.
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