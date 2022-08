Elezioni Regionali Sicilia, si vota il 25 settembre: il presidente Musumeci si è dimesso Il presidente della Sicilia si è dimesso, in modo da poter votare il suo successore il 25 settembre in concomitanza con le prossime elezioni politiche.

A cura di Tommaso Coluzzi

Il 25 settembre sarà election day. Si voterà anche in Sicilia, oltre che per le elezioni politiche nazionali. Il presidente della Regione, Nello Musumeci, si è dimesso questa sera proprio con l'intenzione di anticipare il voto anche nella sua Regione. Perciò i siciliani saranno chiamati a scegliere anche il prossimo governatore, oltre che i loro rappresentanti in Parlamento. Ad annunciarlo è stato lo stesso Musumeci sui suoi social, con un breve video di spiegazione. Il passo fatto dal governatore permetterà di anticipare le elezioni dal 6 novembre – data prevista in virtù della scadenza del suo mandato – al 25 settembre, evitando così di organizzare due tornate elettorali in poco più di un mese.

"È stata una scelta sofferta e meditata – ha spiegato Musumeci – non c'è nessun motivo politico, ma sono ragioni di ordine tecnico e procedurale, dettate dal buon senso". Secondo il presidente della Sicilia ci sono quattro motivi: "La chiusura delle scuole, che andrebbe fatta due volte, e poi crescono i casi di contagio Covid e immaginate cosa potrebbe accadere con l'arrivo dell'autunno". Terzo motivo: "Più di tre mesi di campagna elettorale, che ora è in corso per le politiche". Quarto: "I costi, che deve affrontare la Regione e l'istituzione pubblica per garantire il diritto al voto".

E sulla sua eventuale ricandidatura – punto critico nella coalizione di centrodestra – Musumeci ha sottolineato: "Io sono pronto per guidare ancora la Regione Sicilia, ma qualcuno all'interno della coalizione dice che io abbia un brutto carattere, che io sia rigoroso e antipatico e quindi divisivo". Ma ha aggiunto: "L'unità della coalizione di centrodestra è più importante, e allora ho detto che se sono realmente divisivo posso fare un passo di lato". Il suo messaggio, non a caso, si conclude con un grande ringraziamento a Giorgia Meloni.