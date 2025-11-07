Elezioni Regionali Puglia 2025, chi prende più voti tra Decaro e Lobuono secondo i sondaggi

Secondo il sondaggio di Bidimedia sulle elezioni regionali in Puglia, il prossimo 23 e 24 novembre, il candidato del campo largo Antonio Decaro potrebbe arrivare al 61,7% contro l’avversario del centrodestra, Luigi Lobuono, che si fermerebbe al 38%. Ben al di sotto gli altri due candidati, Ada Donno (Puglia Pacifista e Popolare) e Sabino Mangano (Alleanza Civica per La Puglia), all’1,1% e 0,2%.

Da sinistra: Ada Donno, Antonio Decaro, Luigi Lobuono, Sabino Mangano

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni Regionali 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Antonio Decaro svetta nei sondaggi sulle elezioni regionali in Puglia dei prossimi 23 e 24 novembre. Negli stessi giorni si voterà anche in Veneto e Campania. Il candidato del campo largo in Puglia raccoglie il 61,7% contro il 37% dell'avversario del centrodestra, Luigi Lobuono. Gli altri due candidati, Ada Donno (Puglia Pacifista e Popolare) e Sabino Mangano (Alleanza Civica per La Puglia) si fermano ben al di sotto, all'1,1% e 0,2%. È quanto emerge dalla rilevazione realizzata da Bidimedia quando mancano poco più di due settimane dal voto.

Decaro verso la vittoria contro Lobuono

Dando uno sguardo ai diversi sondaggi circolati in questi giorni, quella in Puglia non pare una partita granché contendibile. La Regione viene da vent'anni di governo del centrosinistra, i primi dieci con Nichi Vendola (oggi candidato nelle liste di Alleanza Verdi-Sinistra), gli altri dieci sotto Michele Emiliano. Il presidente uscente ha scelto di fare un passo indietro e di non correre come consigliere regionale dopo una lunga trattativa all'interno del centrosinistra in cui la candidatura di Decaro era parsa in bilico. Secondo il sondaggio l'ex sindaco di Bari e europarlamentare del Partito democratico, che è appoggiato dai partiti del campo largo (oltre al Pd, M5s e Avs), si prepara a prendere il 61,7%. Un risultato di gran lunga al di sopra di quelli ottenuti dai due ex governatori.

Luigi Lobuono invece, resta distante. Il candidato sostenuto dai partiti del centrodestra (Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati) è dato al 37%. Il distacco è molto ampio, di quasi 25 punti. Quanto agli altri due candidati, le percentuali sono basse: Ada Donno, che corre con la lista Puglia Pacifista e Popolare prenderebbe l'1,1%, mentre Sabino Mangano con Alleanza Civica per la Puglia non supera lo 0,2%.

Leggi anche Sangiuliano e Martusciello, dalle Elezioni Regionali in Campania uscirà il candidato sindaco di Napoli del centrodestra

I voti alle liste

Veniamo ai voti alle liste. Secondo Bidimedia, tra le liste che appoggiano Decaro nel centrosinistra, il Pd prenderebbe più voti, il 25,1%. Seguono: la lista di Decaro Presidente, con l'11,1%; il Movimento 5 Stelle, con l'8,9%; Alleanza Verdi-Sinistra, al 5,8%; le liste Per la Puglia Decaro Presidente e Avanti Popolari con Decaro Presidente, con il 4,6% e 4,5%.

Nel centrodestra, tra le liste a sostegno di Lobuono, Fratelli d'Italia arriverebbe al 21,2%, mentre Forza Italia è data al 10,5%. Più in fondo la Lega, con il 5,3%, Noi Moderati, con l'1,4% e la lista la Puglia con Noi ,con lo 0,4%.

Come anticipato, Puglia Pacifista e Popolare, che appoggia Ada Donno, è all'1%. Chiude Alleanza Civica per la Puglia con lo 0,2%.