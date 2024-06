Elezioni Firenze 2024, i risultati definitivi del ballottaggio: Funaro (Csx) vince con il 60%

video suggerito

A cura di Annalisa Cangemi

Oggi, lunedì e 24 giugno, alle ore 15, si sono chiusi i seggi per il ballottaggio alle comunali di Firenze. Terminate le operazioni di scrutinio per l'elezione del sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale, è ufficiale che la nuova sindaca della città – la prima donna a guidare Firenze – è Sara Funaro, candidata del centrosinistra. Funaro ha ottenuto il 60,55% dei voti, contro il 39,4% dello sfidante Schmidt.

I due candidati che si sono sfidati al ballottaggio erano appunto Sara Funaro per il centrosinistra e Eike Schmidt, civico sostenuto dal centrodestra, che aveva annunciato l'apparentamento con RiBella Firenze – lista civica che ha ottenuto lo 0,57% al primo turno – di Francesca Marrazza. L'affluenza registrata al secondo turno è stata del 48%. Si temeva che ci sarebbe stata una scarsa partecipazione al voto, visto che oggi, 24 giugno, è la festa di San Giovanni Battista, patrono di Firenze, per cui diversi cittadini potrebbero aver disertato le urne. Il dato, comunque, è stato in linea con la media nazionale.

Al primo turno, in concomitanza con le elezioni europee, Sara Funaro, appoggiata da Pd, Avs, Azione e +Europa, aveva ottenuto il 43% dei voti, contro il 33% di Eike Schmidt, ex direttore della Galleria degli Uffizi e oggi alla guida del Museo di Capodimonte di Napoli (in aspettativa) sostenuto dal centrodestra. Erano stati esclusi dal ballottaggio invece Stefania Saccardi, assessora all’Agricoltura in giunta con Giani, sostenuta da Italia Viva, che ha ottenuto il 7%, e Lorenzo Masi del M5s, che si è fermato al 3%. Masi e il M5s avevano comunicato che al ballottaggio avrebbero sostenuto Funaro. Anche Saccardi aveva appoggiato personalmente la candidata del centrosinistra, anche se Italia Viva ha deciso di non sostenere ufficialmente nessuno dei due sfidanti al secondo turno.

Chi è Sara Funaro, la prima sindaca di Firenze

Sara Funaro è nata a Firenze il 12 maggio 1976, ha 48 anni ed è una psicoterapeuta con diversi anni di esperienza in politica. Suo nonno, Piero Bargellini, fu sindaco della città con la Democrazia cristiana anche negli anni dell'alluvione del 1966. Per molto tempo, prima di entrare in politica, Funaro si era dedicata alla sua attività di psicoterapeuta vivendo anche per alcuni anni in Brasile e lavorando con i bambini di strada e le comunità psichiatriche del Paese, come ha scritto la sindaca sul proprio sito. Nell'amministrazione in carica nel 2014-2019, guidata da Dario Nardella, Funaro è stata assessora a Welfare e sanità, Educazione e Accoglienza. Una carica poi riconfermata dal 2019 al 2024.

Ballottaggio comunali Firenze 2024, affluenza definitiva al 48%

Come tutti i comuni con più di 15.000 abitanti, per Firenze il turno di ballottaggio si è tenuto nelle giornate di domenica 23 giugno a partire dalle ore 7 e fino alle 23 e di oggi, lunedì 24 giugno dalle 7 alle 15. L'affluenza registrata è stata del 48%.

Chi sono i candidati sindaco al ballottaggio alle comunali a Firenze 2024

A Firenze per il ballottaggio la sfida è tra Sara Funaro (Centrosinistra) e Eike Dieter Schmidt (Centrodestra). Nel capoluogo regionale toscano erano in totale 10 i candidati in corsa per la poltrona di sindaco alle amministrative 2024, per succedere al primo cittadino uscente Dario Nardella. Stefania Saccardi si è fermata al 7%, Cecilia Del Re al 6%, Dmitrij Palagi poco sopra il 5%, Lorenzo Masi al 3%, Francesca Marrazza allo 0,57%, Alessandro De Giuli allo 0,48%, Francesco Zini allo 0,4% e Andrea Asciuti allo 0,22%.