Comunali a Firenze, il M5s sosterrà Sara Funaro al ballottaggio contro Eike Schmidt “Al ballottaggio, nella scelta tra centrosinistra e destra, non ci sono dubbi per il Movimento Cinque Stelle”: così Lorenzo Masi – che aveva corso da solo alle elezioni comunali a Firenze – ha annunciato che il suo partito sosterrà Sara Funaro al ballottaggio con Eike Schmidt. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annalisa Girardi

Fonte: Facebook

Il Movimento cinque stelle sosterrà Sara Funaro, candidata del centrosinistra alle elezioni comunali a Firenze, quando andrà al ballottaggio con lo sfidante di centrodestra, Eike Schmidt. Lo ha fatto sapere Lorenzo Masi, anche lui in corsa per l'incarico di sindaco di Firenze, sostenuto unicamente dal M5s e fermatosi al 2,2% dei voti: "Al ballottaggio, nella scelta tra centrosinistra e destra, non ci sono dubbi per il Movimento Cinque Stelle. Il campo giusto non si può costruire che con i democratici e al ballottaggio sosterremo convintamente la candidatura di Sara Funaro, non lasceremo la nostra Firnze in mano alla destra. Col Pd abbiamo avuto e abbiamo posizioni e punti di vista diversi su alcune questioni, ma ci sono state e ci sono collaborazioni in altri contesti e situazioni che si sono dimostrate proficue per la collettività", ha detto.

Per poi aggiungere: "Siamo pronti a confrontarci lealmente per il bene di Firenze e nell'interesse della Città metropolitana, in prospettiva delle Regionali del 2025, senza ovviamente rinunciare ai nostri temi". Masi ha poi concluso: "Annunciamo quindi l'appoggio a Sara, senza tatticismi e baratti, e ci auguriamo che tutte le forze di centrosinistra che si sono confrontate al primo turno facciano altrettanto. Schmidt è il candidato delle forze di destra che malgovernano il Paese e ad oggi non stanno portando avanti ciò che hanno promesso ed hanno messo la nostra città nel mirino, la risposta democratica di Firenze sarà un segnale per tutta l'Italia".

Al primo turno Funaro, esponente dem, aveva ottenuto il 43%, mentre l'ex direttore degli Uffizi si era fermato al 33%: nessuno dei due ha raggiunto la maggioranza e perciò è necessario tornare alle urne. Il secondo turno delle amministrative si terrà tra domenica 23 e lunedì 24 giugno 2024. Oltre a Firenze, diversi altri capoluoghi di Regione dovranno attendere il secondo turno per nominare il primo cittadino: tra questi ci sono Bari, Campobasso, Potenza e Perugia. I capoluoghi di provincia al secondo turno sono invece Caltanissetta, Pescara e Bergamo.