Elezioni comunali in Trentino Alto Adige, i risultati definitivi e gli eletti: a Trento vince Ianeselli (Csx)

Si è conclusa domenica 4 maggio alle ore 22:00 la tornata elettorale in Trentino Alto Adige. Subito dopo la chiusura delle urne sono arrivati i primi risultati su candidati e partiti. Erano chiamati alle urne gli elettori di 111 comuni nella Provincia autonoma di Bolzano e di 154 in quella di Trento.

A Trento è stato riconfermato al primo turno Franco Ianeselli, sindaco uscente, sostenuto dal centrosinistra, con oltre il 54% dei voti. A Bolzano sarà invece ballottaggio tra il candidato di centrodestra Claudio Corrarati e quello di centrosinistra, Juri Andriollo: il primo porta a casa il 36,3% dei voti, il secondo il 27,3% dei voti. Il ballottaggio è previsto tra due settimane, il prossimo 18 maggio.

In Trentino si è registrato un deciso calo dell'affluenza: a Trento città alla chiusura dei seggi delle ore 22 si era recato ai seggi solo il 49,93%, la metà dell'elettorato, ovvero l'11% in meno rispetto a cinque anni fa. In tutto il Trentino il dato dell'affluenza è di 54,53%, quasi dieci punti percentuali in meno rispetto al 2022. In Alto Adige l'affluenza è stata invece del 60%. Un calo abbastanza netto rispetto a cinque anni fa, quando votò il 65,4% degli aventi diritto. Male la partecipazione al voto nelle città: a Bolzano ha votato il 52,2%, a Brunico il 52,1%, a Merano il 49,9%.

A Trento quindi Franco Ianeselli si avvia a iniziare il secondo mandato sostenuto da Campobase, Verdi e Sinistra e le civiche Sì Trento, Insieme per Trento e Intesa per Trento. Sconfitta la candidata di centrodestra Ilaria Goio, sostenuta da Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega, che si ferma al 26,66%. Male Giulia Bortolotti (Onda, Rifondazione Comunista e Movimento 5 Stelle), che si ferma al 7,46%. Indietro Claudio Geat (ex Pd), sostenuto dalla lista Generazione Trento, che ottiene il 5,03%.

E sempre a Trento il Pd si conferma primo partito, la Lega dimezza e Fratelli d'Italia raddoppia.

I risultati delle amministrative in Trentino Alto Adige: a Bolzano ballottaggio Corrarati-Andriollo

Il candidato sindaco del centrodestra Claudio Corrarati è in testa alle elezioni comunali di Bolzano. Lo spoglio è stato completato, l'ex presidente del Cna è al 36,3%, mentre il suo rivale del centrosinistra, l'assessore uscente Juri Andriollo, è al 27,3%. Per la prima volta dal dopoguerra potrebbe essere eletto un sindaco della coalizione di centrodestra. Tutto si deciderà al ballottaggio tra due settimane. Staccati gli altri candidati: Stephan Konder, attuale vicesindaco, espressione della Svp, ottiene il 15,1%; Angelo Gennaccaro vicepresidente del consiglio provinciale che correva con la sua lista ‘Io sto con Bolzano', ottiene il 12,5%; Matthias Cologna, che rappresentava il partito mistilingue Team K, ha avuto il 6,8%; infine Simonetta Lucchi sostenuta da Movimento 5 Stelle e Rifondazione comunista, ottiene il 2%. Al secondo turno, il 18 maggio, ago della bilancia al secondo turno saranno la Svp, e la civica Io sto con Bolzano.

A Merano la sfida del secondo turno è tutta interna alla giunta comunale uscente, con la vicesindaca Katharina Zeller (Svp) al 33% e il sindaco Dario Dal Medico, sostenuto da tre liste civiche, al 31,7%. Male Ulrike Ceresara, candidata del campo largo (Pd, Verdi, Sinistra, Movimento 5 Stelle, Team K), che non va oltre il 23,2%, mentre fa ancora peggio la candidata di Lega e Fratelli d'Italia Elena Da Molin, ferma al 9,5%.

Tra i Comuni sopra i 15mila abitanti, Brunico è l'unico assegnato al primo turno: Bruno Wolf (Svp) ottiene il 51,8%. Nei restanti 108 Comuni non è previsto secondo turno. In tutti i casi è stato raggiunto il quorum e non ci saranno commissariamenti.

Chi ha vinto le elezioni comunali a Trento: Ianeselli vince con oltre il 54%

Franco Ianeselli, il primo cittadino uscente ricandidato dal centrosinistra, ha vinto al primo turno le comunali a Trento. Quando è stato completato ormai lo spoglio in 94 sezioni su 98, Ianeselli si attesta a un ormai irraggiungibile 54,50%. Dietro, con il 26,66% la candidata del centrodestra Ilaria Goio. Al terzo posto Giulia Bortolotti, alla guida della coalizione formata da Onda, Rifondazione comunista e Movimento 5Stelle.

I voti ai partiti: Pd primo partito a Trento

Come si diceva, il Pd si conferma primo partito a Trento, con oltre il 24% dei voti; la Lega dimezza il suo consenso, con il 6,79& (cinque anni fa aveva avuto il 13,75%) e Fratelli d'Italia raddoppia i voti, passando dal 6,33% di cinque anni fa al 14,27% di oggi. Il Patt, partito autonomista, che ha deciso di sostenere il 25enne Andrea Demarchi (ex Pd) – che con la lista Prima Trento aveva il supporto anche di La Civica e Noi Trento – ha dimezzato le preferenze: sebbene sia in coalizione di governo di centrodestra in Provincia, alle comunali non ha trovato la quadra con Lega, Forza Italia e FdI esprimendo un proprio candidato sindaco.

A Bolzano invece la prima lista è Svp, con il 16,1%, mentre alle precedenti elezioni comunali aveva avuto il 14,8%. Seconda lista è Fratelli d'Italia, che raddoppia i consensi, dal 7,7% al 15,4%. A Bolzano il Pd conferma le stesse percentuali di cinque anni fa, portando a casa il 12,6%. La Lega di Salvini perde consensi, e crolla al 5% (cinque anni fa era il secondo partito dopo la Svp, con il 13,2%).