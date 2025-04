video suggerito

Elezioni comunali in Friuli Venezia Giulia, quando e dove si vota: candidati e ultimi sondaggi Domenica 13 e lunedì 14 aprile si tengono le elezioni comunali in Friuli Venezia Giulia, nei Comuni di Pordenone, San Pier d'Isonzo, Nimis e Monfalcone. Seggi aperti in entrambe le giornate, dalle 7 alle 22. A Pordenone e Monfalcone (che hanno più di 15mila abitanti) gli eventuali ballottaggi si terranno domenica 27 e lunedì 28 aprile. Da come si vota agli ultimi sondaggi, cosa c'è da sapere.

A cura di Giulia Casula

Domenica 13 e lunedì 14 aprile si tengono le elezioni comunali in Friuli Venezia Giulia. I seggi saranno aperti dalle ore 7:00 alle 22:00 di entrambi i giorni. Nei Comuni con più di 15mila abitanti gli eventuali ballottaggio si terranno domenica 27 aprile, dalle 7:00 alle 23, e lunedì 28 aprile, dalle 7:00 alle 15:00. I Comuni al voto sono Pordenone, Monfalcone, San Pier d’Isonzo e Nimis. Per i primi due, che hanno più di 15mila abitanti, è previsto il secondo turno se uno dei candidati alla carica di sindaco non dovesse ottenere almeno il 40% dei voti al primo turno.

Gli elettori potranno esprimere fino a due preferenze (purché riferite a candidati di genere diverso) e nei Comuni con più di 15mila abitanti è ammesso il voto disgiunto. Secondo il sondaggio di Bidimedia, a Pordenone e Monfalcone i candidati del centrodestra risultano avanti sugli avversari.

Dove si vota in Friuli Venezia Giulia: l'elenco dei comuni

In Friuli Venezia Giulia, domenica e lunedì, si terranno le elezioni amministrative. I Comuni coinvolti nella consultazione elettorale sono quattro:

Pordenone ;

; Monfalcone , in provincia di Gorizia;

, in provincia di Gorizia; San Pier d'Isonz o, in provincia di Gorizia;

o, in provincia di Gorizia; Nimis, in provincia di Udine.

Per Pordenone e Monfalcone, i Comuni più grandi che superano i 15 mila abitanti, sarà possibile il ballottaggio.

Come si vota per le elezioni comunali in Friuli Venezia Giulia

Come viene spiegato sul sito della Regione, il voto per l'elezione del sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale avviene su un'unica scheda, in cui sono riportati: il nome e cognome dei candidati sindaco e i simboli delle liste ad essi associate.

L'ordine dei candidati e delle liste collegate presenti sulla scheda è determinato con sorteggio. Gli elettori potranno decidere di esprimere una preferenza :

per il candidato sindaco (in tal caso il voto sarà attribuito solo a lui);

per una lista (in tal caso il voto si intende espresso anche per il candidato a cui la lista è collegata).

Nei Comuni con meno di 15mila abitanti (San Pier D'Isonzo e Nimis) non è ammesso il voto disgiunto, mentre a Monfalcone e Pordenone i cittadini potranno esprimere una preferenza per un certo candidato e un'altra per una lista a lui non collegata. È possibile esprimere due preferenze per i candidati consiglieri, scrivendo nome e cognome, a condizione che siano espresse a persone di genere diverso.

Gli ultimi sondaggi sui candidati

Bidimedia ha realizzato una rilevazione per i due Comuni più grandi al voto, ovvero Pordenone e Monfalcone. Nel primo, i candidati sono Alessandro Basso (centrodestra), Nicola Conficoni (centrosinistra), Marco Salvador con la lista La Civica e Anna Ciriani che corre con la lista #AmiamoPordenone. Secondo il sondaggio nel Comune il centrodestra (già alla guida della Giunta uscente) è avanti. E il pronostico è lo stesso per Monfalcone, dove i candidati sono: Luca Fasan (centrodestra), Diego Moretti (centrosinistra), Bou Konate con Italia Libera. Come detto, previsioni danno Fasan come favorito, anche se in questo caso la partita potrebbe essere più in bilico.