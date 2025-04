video suggerito

Elezioni comunali in Friuli Venezia Giulia, a che ora aprono i seggi e quando arrivano i dati dell'affluenza Oggi, domenica 13 aprile 2025, alle ore 7 aprono le urne per le elezioni comunali in Friuli Venezia Giulia, nei Comuni di Pordenone, San Pier d'Isonzo, Nimis e Monfalcone. Chiudono alle ore 22. Si vota anche domani, lunedì 14 aprile. Alle ore 12 di oggi dovremmo conoscere il primo dato dell'affluenza. I risultati definitivi arriveranno nella giornata di martedì.

A cura di Luca Pons

Oggi, domenica 13 aprile 2025, aprono i seggi per le elezioni comunali in Friuli Venezia Giulia, nei Comuni di Pordenone, San Pier d'Isonzo, Nimis e Monfalcone. Aprono alle ore 7 e chiudono alle ore 22, e lo stesso faranno domani lunedì 14 aprile. Se ci saranno ballottaggi a Pordenone e Monfalcone, i due Comuni con oltre 15mila abitanti, questi si terranno domenica 27 e lunedì 28 aprile. Alle ore 12 di oggi dovremmo conoscere il primo dato dell'affluenza.

Si possono esprimere fino a due preferenze, se a candidati di genere diverso, e nei due Comuni più grandi è permesso il voto disgiunto. Sia a Pordenone che a Monfalcone il centrodestra parte favorito dai sondaggi, ma l'esito appare in bilico. Le urne chiuderanno lunedì notte, ma il risultato sarà noto solamente nella giornata di martedì, dato che lo scrutinio inizierà alle ore 8 di mattina.

A che ora aprono e chiudono i seggi per le elezioni comunali in Friuli Venezia Giulia

I seggi aprono oggi, domenica 13 aprile, alle ore 7 in tutti i Comuni dove si svolgono le elezioni comunali: Pordenone, Monfalcone, San Pier d'Isonzo e Nimis. I cittadini potranno andare a votare fino alle ore 22: come sempre, quando scatterà l'ora di chiusura sarà permesso di votare solamente a chi si trova già all'interno del seggio oppure in coda.

Le urne riapriranno domani, lunedì 14 aprile: gli orari saranno gli stessi anche in questo caso, inizio delle votazioni alle ore 7 e termine alle ore 22. In quel momento inizieranno le operazioni di spoglio.

Elezioni comunali in Friuli Venezia Giulia, a che ora arrivano i dati dell'affluenza

I dati sull'affluenza alle elezioni comunali 2025 del Friuli Venezia Giulia saranno resi disponibili direttamente sul sito della Regione, nella pagina dedicata. I primi dati dovrebbero arrivare alle ore 12. A quel punto si saprà quanta gente è andata a votare nelle prime ore dall'apertura delle urne. Altri aggiornamenti arriveranno poi nel corso delle due giornate di elezioni.

Quando sapremo i risultati definitivi

I seggi chiuderanno alle ore 22 di lunedì 14 aprile. A quel punto, inizieranno immediatamente le operazioni preliminari per lo scrutinio. Lo spoglio vero e proprio delle schede, però, partirà martedì 15 aprile alle ore 8 di mattina. Gli scrutinatori avranno dodici ore da quel momento per concludere le operazioni. Si può quindi essere piuttosto certi che, nel corso della giornata di martedì (e anche della mattinata, soprattutto per i Comuni più piccoli) saranno noti i risultati.

Vale la pena di ricordare che a Pordenone e a Monfalcone – i due Comuni che superano i 15mila abitanti – c'è la possibilità del ballottaggio. Se nessuno dei candidati riuscirà a superare il 40% dei voti validi, allora si tornerà a votare tra due settimane, domenica 27 e lunedì 28 aprile 2025.