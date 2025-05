Elezioni comunali a Ravenna 2025, chi sono i candidati: gli ultimi sondaggi e come si vota

video suggerito

A cura di Luca Pons

Domenica 25 maggio, dalle 7 alle 23, e lunedì 26 maggio, dalle 7 alle 15, si vota per le elezioni comunali a Ravenna 2025, con eventuale turno di ballottaggio previsto l'8 e 9 giugno in concomitanza con i referendum abrogativi. Ci sono ben sette candidati per sostituire Michele De Pascale, ex sindaco di Ravenna che è stato eletto presidente della Regione Emilia-Romagna: tra di loro Alessandro Barattoni del centrosinistra, Nicola Grandi di FdI e Forza Italia, Alvaro Ancisi della Lega. Non ci sono sondaggi ufficiali, ma si possono osservare i risultati delle ultime elezioni nel Comune per avere un'idea dei favoriti. Sulla scheda elettorale si potrà esprimere anche il voto disgiunto, e fino a due preferenze per i consiglieri comunali.

Quando si vota alle elezioni comunali a Ravenna, gli orari

Si potrà votare domenica 25 maggio dalle ore 7 alle 23 e lunedì 26 maggio dalle ore 7 alle 15. I seggi a questo punto chiuderanno definitivamente, e solo chi si trova già nel seggio sarà ammesso a votare. Lo scrutinio inizierà subito dopo la chiusura delle urne, dunque già nella giornata di lunedì ci si aspetta di avere il risultato. In caso di ballottaggio i cittadini saranno chiamati a votare di nuovo tra domenica 8 e lunedì 9 giugno, scegliendo tra i due candidati che hanno preso più voti al primo turno.

Chi sono i candidati sindaco alle amministrative a Ravenna

Ci sono sette candidati per la carica di sindaco a Ravenna alle elezioni comunali 2025. Il candidato del centrosinistra Alessandro Barattoni sarà sostenuto da Pd, M5s e Alleanza Verdi-Sinisrta, mentre il centrodestra si è diviso: FI e FdI appoggiano Nicola Grandi, la Lega Alvaro Ancisi. Ecco l'elenco dei candidati con le liste che li sostengono, nell'ordine in cui saranno presentati sulla scheda elettorale:

Maurizio Miserocchi ( Ravenna al Centro)

Ravenna al Centro) Nicola Grandi (Fratelli d’Italia, Forza Italia, Viva Ravenna)

(Fratelli d’Italia, Forza Italia, Viva Ravenna) Giovanni Morgese (Democrazia Cristiana)

(Democrazia Cristiana) Marisa Iannucci (Ravenna in Comune, Rifondazione comunista, Potere al Popolo, Pci)

(Ravenna in Comune, Rifondazione comunista, Potere al Popolo, Pci) Veronica Verlicchi (La Pigna)

(La Pigna) Alvaro Ancisi (Lega-Ancisi sindaco Lista Per Ravenna-Popolo della Famiglia e Ambiente e Animali)

(Lega-Ancisi sindaco Lista Per Ravenna-Popolo della Famiglia e Ambiente e Animali) Alessandro Barattoni (Pd, Ama Ravenna, Movimento 5 Stelle, Progetto Ravenna, Partito Repubblicano Italiano e Alleanza Verdi e Sinistra)

Cosa dicono gli ultimi sondaggi

Non ci sono sondaggi ufficiali sulle elezioni comunali 2025 a Ravenna, ma per farsi un'idea di chi siano i favoriti si può guardare ai risultati delle ultime elezioni che si sono svolte nel Comune. Storicamente la città è sempre stata guidata dalla sinistra o dal centrosinistra (con una parentesi del Partito repubblicano tra anni Cinquanta e Sessanta), e i voti sono andati in questa direzione anche di recente.

Alle ultime regionali del novembre 2024 il candidato del centrosinistra poi eletto presidente, Michele De Pascale, era proprio il sindaco di Ravenna. Come ci si aspetta in casi simili, nella sua città De Pascale aveva ottenuto un ottimo risultato: il 58% dei voti con la coalizione che aveva preso più del 60% (e il Pd il 44%), mentre la candidata di centrodestra Ugolini si era fermata attorno al 38% (la Lega sotto il 4%, Forza Italia poco sopra).

Pochi mesi prima, alle europee di giugno, il Pd aveva sfiorato il 38%, staccando Fratelli d'Italia al 26%, e anche in questo caso Forza Italia e Lega erano stati deludenti, ottenendo poco più del 5%. Alle elezioni politiche del 2022, invece, la candidata uninominale del centrosinistra Ouidad Bakkali aveva vinto con un margine ristretto (37% contro 36%), ma va considerato che in quel caso il Movimento 5 stelle correva separatamente e non faceva parte della coalizione. A livello di liste, il Pd prese il 30% circa, FdI il 24%, il Movimento il 10%, la Lega il 7% e FI il 5%.

L'andamento storico, quindi, sembra suggerire che anche in questo caso sia favorito il candidato del centrosinistra, Alessandro Barattoni. Se però non riuscisse a superare il 50% dei voti scatterebbe il ballottaggio, presumibilmente con uno dei due candidati del centrodestra, che a quel punto potrebbe essere obbligato a ricompattarsi per provare a contendere la guida della città.

Come si vota alle elezioni comunali a Ravenna 2025

Alle elezioni comunali 2025 a Ravenna sulla scheda elettorale si potrà scegliere di votare solamente per il candidato sindaco, oppure solo per una lista (in questo caso il voto va anche al candidato sindaco collegato), oppure indicare con un segno sia un candidato sindaco che una lista. Sarà possibile effettuare il voto disgiunto, quindi votare per un candidato sindaco e poi per una lista diversa da quelle che lo sostengono.

All'interno della lista si potranno indicare fino a due preferenze per i candidati consiglieri. Se si scrivono due preferenze bisogna scegliere persone di genere diverso. Se si indicano due persone dello stesso sesso, la seconda preferenza è annullata.