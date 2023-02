È morto Francesco Pitrolo, il medico personale del Presidente Mattarella Il professor Pitrolo è morto improvvisamente nella notte, mentre era nel suo alloggio al Quirinale. Il Presidente Mattarella ha annullato tutti gli impegni previsti per oggi.

A cura di Tommaso Coluzzi

È morto il medico personale del Presidente Mattarella, Francesco Pitrolo. Colto da un malore improvviso nella notte mentre riposava nel suo alloggio al Quirinale, il professore è scomparso prematuramente all'età di 71 anni. È stato il medico personale del capo dello Stato fin dall'inizio dell'esperienza di Mattarella al Quirinale, poi ovviamente confermato per il secondo mandato. Il Presidente della Repubblica non ha mancato di ricordare, comunicando la triste notizia, la profonda amicizia che li univa da moltissimo tempo. Per questo motivo sono stati annullati tutti gli impegni pubblici di oggi del capo dello Stato. Avrebbe dovuto presenziare questa mattina a Roma alla Giornata nazionale del personale sanitario e socio-sanitario, un impegno particolarmente importante per via del ricordo delle vittime della pandemia di Covid.

Il dottor Francesco Pitrolo, medico e amico – tanto da accompagnarlo quasi sempre durante le visite ufficiali all'estero, facendo parte del suo staff fisso – del Presidente della Repubblica, lascia la moglie Yvonne e la figlia Flora. Con Mattarella condivideva le origini siciliane: dopo una serie di corsi di specializzazione seguiti negli Stati Uniti, Pitrolo era tornato a Palermo dove era diventato direttore dell'Unità di cardiologia dell'Ospedale Cervello. Nel novembre del 2021, proprio Mattarella lo aveva insignito del cavalierato di Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

"Non posso fare a meno di ringraziare i miei colleghi del reparto, professionalmente bravi, appassionati e molto coesi, che mi hanno permesso, nonostante il difficilissimo momento che ci ha visti in prima linea, di svolgere l'attività presso la presidenza della Repubblica – disse ricevendo il premio, poco meno di due anni fa – Senza di loro non ce l'avrei fatta".