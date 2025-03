video suggerito

Dove costa di più l'assicurazione auto in Italia e dove meno: prezzi in aumento nonostante calo incidenti I prezzi dei premi Rc auto continuano a salire, nonostante il numero di incidenti sia diminuito: tra il 2021 e il 2024, il prezzo medio è salito del 12,6%. Tra i più penalizzati, con rincari fino al 23,4%, ci sono i giovani automobilisti, neopatentati. Tra tutte le città, Napoli sembrerebbe essere quella dove l'assicurazione costa di più: qui il prezzo medio è infatti di 600 euro. Al contrario, la città più economica è Enna.

A cura di Francesca Moriero

Negli ultimi anni, il costo dell'assicurazione per le auto è aumentato in modo significativo: secondo l'Ivass, ovvero l'ente che controlla il settore assicurativo, tra gennaio 2021 e luglio 2024 il prezzo medio di una polizza è cresciuto del 12,6%. Questo significa che gli automobilisti stanno pagando molto di più rispetto a tre anni fa. L'aumento è ancora più sorprendente se si pensa che il numero di incidenti non è cresciuto, anzi, è in diminuzione. Non solo, tra il 2014 e il 2021, il prezzo medio delle polizze era sceso del 25,3% (se consideriamo i valori senza inflazione) e addirittura del 29,7% se teniamo conto del costo della vita. Ora però i prezzi sono tornati a salire.

Anche se i prezzi dei premi Rc auto aumentati, la situazione in Italia resta comunque migliore rispetto ad altri Paesi europei: tra il 2021 e il 2024, il prezzo delle polizze in Italia è cresciuto del 10,1%. In confronto, nei 27 Paesi dell'Unione Europea l'aumento medio è stato del 19,6%.

Perché i neopatentati pagano di più di assicurazione auto in Italia

Gli automobilisti più giovani sono quelli che stanno subendo gli aumenti più pesanti: chi ha meno di 25 anni ha infatti visto il prezzo della propria assicurazione salire del 23,4% tra il 2021 e il 2024. Per gli automobilisti più anziani, invece, i rincari sono stati più contenuti: chi ha più di 60 anni ha subito un aumento del 12,1%. In pratica, i giovani non solo pagano tariffe più alte rispetto agli adulti, ma vedono anche i loro prezzi crescere più velocemente. Secondo il Codacons, a novembre 2024 il costo medio di un'assicurazione auto era di 416 euro, mentre nel 2021 era di 364 euro. Questo significa che, in media, ogni automobilista spende circa 52 euro in più all'anno per la polizza rispetto a tre anni fa; e se moltiplichiamo questa cifra per tutte le auto assicurate in Italia, il costo aggiuntivo per gli automobilisti è di circa 1,7 miliardi di euro.

Perché i prezzi Rc auto sono in aumento

Molti esperti si chiedono perché le assicurazioni stiano aumentando così tanto: secondo l'Adoc, associazione che difende i diritti dei consumatori, questi rincari non sarebbero giustificati dall'aumento del numero di incidenti o dal costo delle riparazioni ma, secondo la sua presidente, Anna Rea, le compagnie assicurative starebbero invece semplicemente cercando di guadagnare di più, a discapito degli automobilisti. Un altro problema sembrerebbe quello delle truffe assicurative: alcuni automobilisti vengono infatti ingannati con offerte che sembrano vantaggiose, ma che in realtà nascondono contratti falsi o coperture incomplete. Chi cade in questi raggiri rischia di trovarsi senza una vera protezione in caso di incidente e di subire gravi danni economici e legali.

Dove costa di più l'assicurazione e dove costa meno

Il prezzo dell'assicurazione varia molto da città a città. Napoli, tra tutte, sembrerebbe essere la provincia dove l'assicurazione costa di più: qui il prezzo medio è infatti di 600 euro. Al contrario, la città più economica è Enna, dove una polizza costa in media 293 euro. L'Ivass ha analizzato circa 3 milioni di contratti assicurativi firmati tra gennaio 2021 e luglio 2024. I dati mostrano che gli aumenti più significativi si sono verificati negli ultimi due anni: nel 2023 le polizze sono salite del 6,1%, mentre nel 2024 l'aumento è stato del 5%. Il prezzo cambierebbe anche in base all'età dell'automobilista, alla città in cui vive e alla sua classe di bonus-malus. Quest'ultima è un sistema che premia chi non fa incidenti con sconti sulla polizza e penalizza chi ha invece avuto sinistri con aumenti di prezzo.

Il centro Italia ha subito gli aumenti più forti

Le regioni del centro Italia sono quelle che hanno registrato gli aumenti più alti: qui le assicurazioni sono infatti aumentate del 15,5%. Al Nord i rincari sono stati invece del 14%, mentre al Sud sono stati più contenuti, con un +11%. Bisogna però considerare che al Sud le polizze erano già più care rispetto ad altre zone del Paese. Alcune province italiane hanno superato i 500 euro di costo medio per l'assicurazione: ad esempio, a Firenze e Massa Carrara il prezzo medio è di 507 euro, a Pistoia di 518 euro, a Caserta di 537 euro e a Prato di 586 euro. In confronto, a Milano si spendono in media 404 euro, mentre a Roma il prezzo medio è di 487 euro.

Perché i prezzi salgono più velocemente dei costi di riparazione

Secondo Federcarrozzieri, associazione che rappresenta le officine di riparazione auto, il problema principale sarebbe che le assicurazioni stanno aumentando di prezzo più velocemente rispetto ai costi dei pezzi di ricambio e delle riparazioni. Questo significa cioè che il rincaro delle polizze non dipenderebbe necessariamente dall'aumento dei costi per le compagnie assicurative, ma potrebbe essere dovuto a una strategia per aumentare i loro profitti.