Dove costa di più la bolletta dell'acqua e quanto è aumentata: la classifica delle Regioni La bolletta dell'acqua più cara in tutta Italia si paga in Toscana, quella più economica in Molise. Nell'ultimo anno la spesa è crescita di circa 20 euro a livello nazionale, ma con forti differenze tra le Regioni, e anche da una provincia all'altra. Sono dati del nuovo rapporto di Cittadinanzattiva.

A cura di Luca Pons

Spesso le preoccupazioni degli italiani si concentrano sulle bollette di luce e gas, per le quali è anche arrivato un nuovo bonus varato dal governo, ma sul bilancio familiare pesa anche la spesa per le fatture dell'acqua: il nuovo Rapporto sul servizio idrico integrato stilato da Cittadinanzattiva ha messo in evidenza che nel 2024 il prezzo dell'acqua in media è salito del 4%, con una spesa per una famiglia media (tre persone, 182 metri cubi di acqua consumati) pari a 500 euro. Nel 2023, la cifra era più bassa di 19 euro.

Al di là del dato nazionale, però, sono le differenze tra Regioni a segnare il costo dell'acqua. Se in Toscana, ad esempio, si arriva a pagare 748 euro, in Molise ci si ferma a 234 euro. Ancora più marcato il divario tra singoli capoluoghi: 917 euro a Frosinone e solamente 185 euro a Milano, quasi un quinto della spesa.

La classifica delle Regioni dove l'acqua costa di più

Come detto, il dato nazionale è indicativo solo fino a un certo punto, ma può rendere l'idea dei costi medi. La bolletta dell'acqua nel 2024 è costata 500 euro per una famiglia media, mentre nel 2023 era stata di 481 euro (+4%). Tornando più indietro nel tempo e facendo un confronto con il 2019, l'incremento è stato del 23% in cinque anni.

Nettamente al primo posto tra le Regioni più costose c'è la Toscana, con 748 euro di bolletta dell'acqua e un aumento del 2% rispetto all'anno precedente. La più economica, invece, è il Molise con appena 234 euro. Ecco la classifica completa delle Regioni dove la bolletta dell'acqua costa di più:

Toscana: 748 euro

Umbria: 634 euro

Marche: 613 euro

Lazio: 568 euro

Emilia-Romagna: 563 euro

Sardegna: 532 euro

Puglia: 519 euro

Liguria: 516 euro

Sicilia: 498 euro

Abruzzo: 482 euro

Veneto: 459 euro

Friuli-Venezia Giulia: 455 euro

Piemonte: 449 euro

Basilicata: 434 euro

Lombardia: 388 euro

Calabria: 357 euro

Campania: 337 euro

Trentino-Alto Adige: 289 euro

Molise: 234 euro

Per quanto riguarda i rincari rispetto all'anno precedente, i più alti sono stati in Emilia-Romagna (+8,8%) e in Abruzzo (+8,5%). Leggermente sceso il prezzo dell'acqua in Basilicata (-0,3%) e Sardegna (-0,2%) e rimasto invariato in Molise.

Frosinone la provincia più cara, Milano la più economica

Naturalmente, anche all'interno delle singole Regioni ci possono essere fortissime differenze. Questo avviene soprattutto in Sicilia, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana e Friuli-Venezia Giulia. Nel Lazio, tra Latina e Frosinone, la differenza è di ben 547 euro.

Il motivo è che le province possono avere tariffe ben diverse dall'una all'altra. Il prezzo più alto in assoluto si trova in provincia di Frosinone: ben 917 euro per l'acqua, con un salto di 50 euro rispetto al 2023. Seguono Grosseto e Siena con 821 euro e Pisa con 817 euro, poi Livorno (805 euro) e Arezzo (795 euro), a confermare la Toscana come Regione più costosa in media. Tutta la top 10 delle province più care in effetti è dominata dai capoluoghi toscani: dopo Arezzo si piazza Enna, come eccezione, e poi chiudono la classifica Firenze, Pistoia e Prato (con 757 euro).

Al contrario, il capoluogo più economico è Milano con soli 185 euro, uno in più del 2023. Al secondo posto c'è Trento (200 euro), poi Cosenza (204) e Campobasso e Isernia, entrambe a 234 euro. Si registra anche che a Latina la bolletta è calata di ben 37% in media rispetto all'anno precedente. A Salerno invece c'è stato il rialzo più significativo, con un +16%.