Di Maio lancia campagna per decreto Taglia Bollette: online la piattaforma per calcolare i risparmi Di Maio lancia la campagna sul decreto Taglia Bollette. Online una piattaforma su cui si può calcolare quanto si risparmierebbe se passasse la proposta del ministro degli Esteri.

A cura di Annalisa Girardi

Luigi Di Maio ha lanciato questa mattina la campagna di Impegno Civico, il partito che ha fondato quando ha lasciato il Movimento Cinque Stelle, sul taglio delle bollette. Online si può trovare il sito web dedicato all'iniziativa (https://www.tagliabollette.eu/), una piattaforma su cui si può calcolare quanto si risparmierebbe se passasse la proposta del ministro degli Esteri. Cioè se fosse lo Stato a pagare l'80% delle bollette di tutte le imprese (dalla piccola attività alla grande azienda) e delle famiglie del ceto medio e in povertà fino alla fine dell'anno. Si tratta del decreto taglia-bollette che Di Maio chiede ormai da diverse settimane. Per calcolare a quanto ammonterebbe il proprio risparmio con il provvedimento, basta collegarsi al sito e inserire la cifra dovuta.

Questa è solo una delle proposte avanzate da Di Maio contro i rincari. La ricetta contro la crisi energetica, infatti, è fatta di tre diversi passaggi, che il ministro ha illustrato in un'intervista con Brescia Oggi. "Uno, al governo stiamo già mettendo in campo il nuovo decreto per calmierare l'aumento dei prezzi e la proroga del taglio delle accise sulla benzina fino al 5 ottobre", ha iniziato. A seguire: "Due, il giorno dopo le elezioni, decreto Taglia-Bollette: lo Stato paga l'80 per cento delle bollette delle famiglie del ceto medio e in povertà e di tutte le imprese, dalla piccola attività alla grande azienda fino alla fine dell'anno".

Di Maio ha anche fornito una serie di dati. Per le imprese, ha spiegato, servono diversi miliardi, ma queste risorse sono già a disposizione dello Stato. "Per le imprese servono 13,5 miliardi e sappiamo già dove trovarli: nei maggiori incassi dello Stato, ad esempio su Iva e accise derivanti dall'inflazione. C'è una priorità, ed è difendere 120mila aziende a rischio chiusura e 370mila lavoratori a rischio licenziamento, secondo i dati di Confcommercio". Infine Di Maio ha parlato del price cap a livello europeo sul prezzo del gas, un tema su cui insiste dall'inizio della crisi. "Tre, tetto massimo al prezzo del gas in Ue. È una battaglia che abbiamo iniziato mesi fa e adesso sembra finalmente attecchire".