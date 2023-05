Decreto Lavoro, Schlein: “È pessimo, nasconde più precarietà e rende i lavoratori più ricattabili” La segretaria del Partito democratico Elly Schlein ha commentato il nuovo decreto Lavoro del governo Meloni: “Abbiamo bisogno di contrastare la precarietà, non di aumentarla”, ha detto. Una linea vicina a quella del M5s, con cui il Pd protesterà a Bologna questo sabato.

A cura di Luca Pons

"L'idea che mi sono fatta sul decreto Lavoro è pessima". Ha risposto in modo diretto Elly Schlein, segretaria del Partito democratico, alle domande dei cronisti sul nuovo intervento del governo Meloni, che taglia il cuneo fiscale ma facilita l'utilizzo dei contratti a termine e dei voucher. "Continuo a pensare che sia una sentenza di condanna alla precarietà. Dietro un intervento del taglio del cuneo fiscale che non è strutturale come servirebbe, ma soltanto temporaneo, hanno nascosto delle norme che riescono ad allargare le maglie della precarietà, che stanno già condizionando le vite di tanti giovani e di tante donne, soprattutto al Sud del nostro Paese", ha detto Schlein.

L'Italia "non ha bisogno di questo", ha continuato la segreteria, ma di "guardare alle esperienze di altri Paesi europei che hanno messo al tavolo le imprese e in sindacati e scelto di limitare i contratti a termine e la precarietà. Non abbiamo bisogno di aumentarla in Italia, ma il contrario".

Invece, "quando si sceglie di prolungare i contratti a termine anche nell'ambito della contrattazione tra le parti, si rendono le lavoratrici e i lavoratori più ricattabili", ha affermato Schlein. Il governo Meloni ha modificato il decreto Dignità, che aveva reso più complicato rinnovare i contratti a tempo determinato. Ora per le aziende sarà più semplice prolungare i rapporti di lavoro a termine. Una misura che secondo la segretaria dem svantaggia i dipendenti perché nella fase delle trattative "non hanno lo stesso potere a quel tavolo chi il lavoro può offrirlo e chi ne ha bisogno per mangiare. Questa è una direzione che vuole aumentare la precarietà e si vede: i voucher (che vengono estesi per una spesa fino a 15mila euro l'anno in alcuni settori, ndr) sono una delle forme più becere di precarietà".

Schelin ha sottolineato anche il legame tra la denatalità, tema caro al governo Meloni, e il lavoro precario: "Non sopporto più quei politici che prendono in giro i giovani che escono tardi di casa, senza sapere cosa significa vivere con questi contratti precari. Proviamo a capire che la crisi della denatalità si combatte combattendo la precarietà", ha aggiunto.

Il Pd scende in piazza con M5s e sindacati per protestare il dl Lavoro

Schlein ha anche confermato che il Pd sarà in piazza insieme ai sindacati, che hanno annunciato tre mobilitazioni a maggio – una a Bologna il 6 maggio per le Regioni del Nord, una a Milano il 13 maggio per quelle del Nord, e una a Napoli e a Cagliari il 20 maggio per il Sud e le Isole. Agli eventi parteciperà anche il Movimento 5 stelle, e l'oggetto della contestazione sarà proprio il decreto Lavoro: "Saremo al fianco della mobilitazione unitaria dei sindacati. Siamo estremamente preoccupati di quello che il governo sta facendo", ha concluso Schlein.

Ad anticipare la linea del Pd era stato, tra gli altri, il capogruppo al Senato Francesco Boccia: "Trovo inaccettabile è la menzogna, si mente sapendo di mentire. Non è un taglio del cuneo, è un bonus per 6 mesi. Un bonus che vale meno di quelli del governo Draghi. Sono 50 euro al mese da luglio a novembre", ha affermato oggi. Antonio Misiani, responsabile Economia per i dem, ha notato che "il governo Meloni non ha stanziato nemmeno un euro per prorogare il taglio del cuneo nei prossimi anni" e che l'intervento sui contratti a termine "è un danno per i lavoratori, che insieme ai voucher precarizza ulteriormente il mercato del lavoro". Sandro Ruotolo, altro componente della segreteria Pd, ha criticato la scelta di non presentare il decreto in una conferenza stampa, ma con un video senza contraddittorio: "Neanche Silvio Berlusconi si era spinto a tanto".

Le altre voci dell'opposizione: per il M5s è un "decreto Precariato", Renzi attacca sul taglio del cuneo

Dal resto dell'opposizione, Giuseppe Conte e il Movimento 5 stelle hanno parlato di "decreto Precariato", con la capogruppo al Senato Mariolina Castellone che ha dichiarato: "Questo governo si accanisce contro i lavoratori che attendono contratti stabili e dignitosi, consegnandoli al precariato selvaggio in un paese con 4 milioni e mezzo di lavoratori poveri e con oltre 3 milioni di lavoratori precari che sono soprattutto giovani e donne".

Dall'ex Terzo polo, invece, l'opposizione si è concentrata anche sulla rivendicazione di Meloni che il suo sia stato "il più grande taglio delle tasse sul lavoro da decenni". Matteo Renzi ha attaccato il video postato dalla presidente del Consiglio: "Ieri c'era questo video pazzesco da palazzo Chigi in cui Giorgia Meloni con fare solenne annuncia: ‘Abbiamo tagliato 4 miliardi' (sono 3 ma cambia poco) ‘e questo è il più importante taglio di tasse sul lavoro degli ultimi decenni'. Giorgia ma che stai a dì?". Renzi ha ricordato che la misura sugli 80 euro al mese varata dal suo governo costò circa 10 miliardi di euro.