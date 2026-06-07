Sondaggi politici, centrodestra avanti sul campo largo: cala il Pd, continua la crescita di Vannacci

L’ultimo sondaggio Tecnè per Dire conferma il vantaggio della maggioranza guidata da Giorgia Meloni sulle opposizioni. Fratelli d’Italia resta vicino al 30%, mentre il Pd perde terreno. In crescita M5S, Avs e Futuro Nazionale di Roberto Vannacci.

Si amplia, seppure di pochi decimali, la distanza tra la coalizione di centrodestra e quella di centrosinistra. È quanto emerge dall'ultimo sondaggio realizzato da Tecnè per l'agenzia Dire, con interviste effettuate tra il 4 e il 5 giugno. La maggioranza che sostiene il governo Meloni si attesta al 46%, in lieve calo dello 0,1% rispetto alla precedente rilevazione. Le opposizioni, invece, scendono al 44,4%, perdendo tre decimali. Il divario tra i due schieramenti sale così a 1,6 punti percentuali.

FdI stabile vicino al 30%, Forza Italia davanti alla Lega

Nel centrodestra, Fratelli d'Italia si conferma ancora primo partito con il 29,3%, sostanzialmente stabile rispetto a una settimana fa (-0,1%). Alle sue spalle si colloca Forza Italia, ferma all'8,8%, che mantiene il vantaggio sulla Lega, in lieve flessione al 6,9% (-0,1). Completa la coalizione Noi Moderati, stabile all'1%.

Il Pd arretra, crescono M5S e Avs

Nel campo delle opposizioni è il Partito democratico a registrare la variazione più significativa. Il partito guidato da Elly Schlein perde lo 0,3% e scende al 21,8%, pur restando saldamente la prima forza del centrosinistra. Segno positivo invece per il Movimento 5 Stelle, che sale al 12,5% (+0,1), e per Alleanza Verdi-Sinistra, che raggiunge il 6,4% (+0,1). In lieve calo Italia Viva, al 2,3% (-0,1), e Più Europa, all'1,3% (-0,1).

Continua la crescita di Vannacci

Tra le forze esterne ai due principali schieramenti prosegue la crescita di Futuro Nazionale, il movimento promosso dal generale Roberto Vannacci, che guadagna due decimali e raggiunge il 3,8%. Pur restando lontano dai numeri dei principali partiti, il dato conferma una tendenza positiva che va avanti da diverse settimane e che viene osservata con attenzione soprattutto nel centrodestra. La crescita del movimento di Vannacci arriva infatti mentre la Lega continua a faticare nei sondaggi e testimonia l'esistenza di uno spazio politico nell'area più identitaria e sovranista della destra. Con un consenso ormai vicino al 4%, Futuro Nazionale si sta consolidando come una delle novità più rilevanti del panorama politico, al punto da poter incidere sugli equilibri futuri della coalizione di governo e sulle strategie dei partiti che ne fanno parte.

Sale leggermente anche Azione di Carlo Calenda, che si porta al 2,9% (+0,1).