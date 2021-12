Cos’è la Conferenza sul futuro dell’Europa di cui ha parlato in Aula il presidente Draghi Il presidente Draghi ha parlato della Conferenza sul futuro dell’Europa nel suo discorso in Parlamento: “È sostenuta dall’Italia in una fase storica di importanti riforme per l’Ue”.

A cura di Tommaso Coluzzi

"La Conferenza sul futuro dell'Europa è sostenuta dall'Italia in una fase storica di importanti riforme per l'Ue", ha spiegato Mario Draghi in un passaggio del suo discorso oggi alla Camera dopo gli interventi dei parlamentari. "Lavoriamo per indicare le priorità e le scelte necessarie – ha continuato il presidente del Consiglio – è un esercizio di democrazia partecipativa unico, con una piattaforma digitale a disposizione di tutti". Poi ha annunciato: "Dal 9 dicembre il governo ha lanciato una campagna sui media proprio per stimolare la partecipazione di tutti i cittadini".

Ma cos'è la Conferenza sul futuro dell'Europa di cui ha parlato oggi il presidente Draghi? E cosa significa che è un esercizio di democrazia unico? Si tratta di un'iniziativa partita da Parlamento, Consiglio e Commissione europea, che offre a tutti i cittadini dell'Unione la possibilità di ragionare insieme sulle priorità dell'Europa. Insomma, è l'occasione per avanzare proposte per migliorare il nostro presente e futuro come cittadini europei.

Tutto ciò è incentrato sulla piattaforma digitale, che, si legge sul sito, "è il centro nevralgico della Conferenza" e "consentirà di parteciparvi e di far sentire la propria voce". Inoltre "permetterà di condividere le riflessioni sull'Europa e sui cambiamenti che devono avvenire, scoprire che cosa pensano gli altri, trovare eventi nelle vicinanze, organizzare un evento e seguire i progressi e i risultati della Conferenza".

Si tratta di un'iniziativa molto importante a livello europeo e fortemente voluta dalle istituzioni per costruire dal basso l'Europa del futuro. Anche per questo il presidente Draghi l'ha citata oggi e ha spiegato che prenderà piede una campagna nelle prossime settimane – è partita il 9 dicembre – per incentivare la partecipazione dei cittadini italiani.