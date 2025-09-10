Von Der Leyen, il discorso sullo Stato dell’Unione Europea in diretta: “Sanzioni a Israele”, Sàar: “Vittima propaganda di Hamas”

"Ursula von der Leyen ha dimostrato in questo primo anno di mandato di essere incapace e pericolosa, e per questa ragione va sfiduciata quanto prima", hanno dichiarato in una nota gli europarlamentari del Movimento 5 stelle. "Il suo discorso sullo Stato dell’Unione è stata una presa in giro per tutti quei cittadini che chiedono pace, benessere e sviluppo. Se oggi viviamo in tempi bui e incerti è proprio a causa della sua incapacità di immaginare compromessi e soluzioni per mettere fine alla guerra in Ucraina". E su Gaza: "Quelle di von der Leyen sono lacrime di coccodrillo. Se la presidente della Commissione fosse stata davvero solidale con il popolo palestinese, avrebbe annunciato l’embargo di armi allo Stato di Israele e avrebbe difeso pubblicamente la missione di Global Flotilla".