Cosa farà il nuovo governo guidato da Giorgia Meloni sulla scuola Andiamo a vedere cosa dice il programma elettorale di Fratelli d’Italia sulla scuola per capire che cosa potrebbe fare Giorgia Meloni a riguardo quando si formerà il nuovo governo.

A cura di Annalisa Girardi

La scuola è stata un tema caldo specialmente delle prime settimane di campagna elettorale. Il Partito democratico aveva infatti presentato il suo programma iniziando proprio dalla proposta di alzare gli stipendi degli insegnanti allineandoli a quelli dei loro colleghi europei, attirandosi subito le critiche da parte del centrodestra che aveva accusato i dem di non avere fatto nulla per il mondo della scuola in tutti questi anni al governo. Ora che il centrodestra ha vinto le elezioni, in particolare Fratelli d'Italia, vediamo cosa dice il suo programma elettorale sulla scuola per capire cosa farà la coalizione guidata da Giorgia Meloni una volta che si formerà il nuovo governo.

Andiamo a vedere direttamente il programma di Fratelli d'Italia che dedica un intero capitolo proprio a "rilanciare la scuola, l'università e la ricerca". L'obiettivo, si legge, è quello di "rimettere il merito al centro del sistema scolastico e universitario, per alunni e corpo docente". Si parla di contrastare la dispersione scolastica, di aggiornare i programmi scolastici tutelando le materie classiche e potenziando l'insegnamento di quelle scientifiche, di far far raggiungere a tutti gli studenti la piena padronanza della lingua inglese e di valorizzare istituti tecnici e percorsi di orientamento.

Fratelli d'Italia vuole anche ripristinare gli indirizzi di studio abilitanti al lavoro e istituire il liceo del Made in Italy. Sono poi inseriti in programma anche interventi straordinari sull'edilizia scolastica, per rendere gli edifici più sicuri ed ecosostenibili.

Altre proposte poi sono: più sport nelle scuole, possibilità di acquistare libri a prezzi più convenienti in formato elettronico, valutare se ridurre di un anno il percorso di studio (a parità di monte ore totale), tutela delle scuole paritarie e della libertà educativa della famiglia. Si sottolinea anche la necessità di valorizzare gli insegnanti, contrastando il precariato, adeguando i salari e garantendo la formazione continua.