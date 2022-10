Cosa dicono ora i sondaggi politici dopo la vittoria di Meloni alle elezioni Secondo l’ultimo sondaggio di Swg, Fratelli d’Italia è cresciuto di un punto e mezzo dalle elezioni. Il Pd ha perso altrettanto e ora rischia di farsi superare dai 5 Stelle.

A cura di Tommaso Coluzzi

A oltre due settimane dal voto del 25 settembre, che ha consegnato il Paese al centrodestra – anche se l'ormai annunciato governo Meloni si deve ancora formare, così come il nuovo Parlamento si deve ancora riunire per la prima volta – i sondaggi politici tornano a far discutere e a delineare i trend per i partiti. C'è chi è uscito con le ossa rotte dalle elezioni e chi vincitore, sia all'interno delle coalizioni stesse che in generale. I trend, alla fine, si sono sostanzialmente confermati anche nelle settimane successive. Il Movimento 5 Stelle, ad esempio, punta a superare il Pd in pochissime settimane.

Se guardiamo il sondaggio di Swg per il Tg La7, scopriamo che Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, in meno di venti giorni, ha raggiunto il 27,5%. Alle elezioni, per capirci, ha preso il 26%. Un punto e mezzo in due settimane. Il Partito Democratico del dimissionario Enrico Letta, intanto, è in pieno caos. E questo si riflette nei sondaggi: secondo Swg vale il 17,5%, contro il 19% delle elezioni di settembre. Discorso completamente opposto, invece, per il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che continua a volare e punta a sorpassare a stretto giro i dem: è al 17%, contro il 15,6% del voto.

Anche per la Lega di Matteo Salvini continuano le brutte notizie: è passata dall'8,9% delle elezioni all'8,3% del sondaggio. Il Terzo polo di Azione e Italia Viva, intanto, continua a stabilizzarsi su quel livello lì: è all'8%, mentre ai seggi ha preso il 7,7%. Male anche Forza Italia di Silvio Berlusconi, che rispetto all'8,3% del voto è scesa al 7,4%.

Verdi e Sinistra è al 3,8%, poco oltre il 3,5% del voto. Per +Europa, invece, il sondaggio rivela una piccola beffa: alle elezioni si è fermato al 2,9% – sotto lo sbarramento – mentre ora avrebbe il 3,1%. Cresce anche Italexit di Paragone, dall'1,9% raccolto ai seggi al 2,4% nelle intenzioni di voto. Chiude Noi Moderati all'1,0%.