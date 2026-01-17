Cosa dicono i primi sondaggi politici dell’anno: FdI in testa, il Pd recupera

FdI è primo e torna sopra il 30%. Il Pd recupera qualcosa, al 22,4%. Arretra il M5s, mentre FI e Lega restano vicinissime, all’8,9% e 8,4%. Ecco il primo sondaggio Supermedia Agi/Youtrend del 2026.

Nei primi sondaggi politici dell'anno gli equilibri fra i partiti restano simili a quelli con cui si è chiuso il 2025. Fratelli d'Italia è primo, con un consenso molto forte, ancora sopra il 30%. Il Partito democratico recupera qualcosa, ma rimane indietro, al 22,4%. Arretra il Movimento 4 Stelle, che perde sette decimi. Forza Italia e Lega restano vicinissime, all'8,9% e 8,4%. Vediamo cosa emerge dalla prima Supermedia Agi/Youtrend del 2026.

Chi vince e chi perde tra i partiti politici

Dopo una lunga pausa natalizia, il quadro resta pressoché invariato. La prima Supermedia conferma il primato di Fratelli d'Italia, che inizia il 2026 con sei decimi in più, nuovamente al 30,2%. FdI è in salute e resta in testa nella classifica dei partiti.

Nel centrosinistra si assiste a un riequilibrio dei consensi, in particolare a favore del Pd che guadagna cinque decimi e sale 22,4%. Anche per i dem dunque, il 2026 si apre positivamente. Nei prossimi mesi, la campagna elettorale per il referendum sulla giustizia potrebbe spostare qualche altro voto nella dinamica dei sondaggi, ma molto dipenderà da come le singole forze politiche sceglieranno di affrontare il tema della separazione delle carriere.

Parecchio negativo invece, l'ingresso del Movimento 5 Stelle nel nuovo anno. I pentastellati perdono sette decimi e scendono al 12%. Un calo che contribuisce a rafforzare il ruolo del Pd come leader delle opposizioni, nonché di un'ipotetica alleanza progressista in vista delle elezioni politiche del 2027.

Decisamente più leggera la flessione di Alleanza Verdi-Sinistra, di appeno lo 0,1%. Ora Avs è data al 6,3%.

Nel resto del centrodestra, la situazione resta la stessa di fine dicembre. Forza Italia è leggermente avanti, guadagna tre decimi e si porta all'8,9%. Il Carroccio incassa solo lo 0,1% e si ferma all'8,4%.

Infine i partiti più piccoli: Azione si posiziona al 3,2% (-0,1%), l'unico a superare la soglia di sbarramento, mentre Italia Viva resta al 2,5% (+0,1%). Chiudono la classifica +Europa, con l'1,5% (-0,1%) e Noi Moderati, all'1,1%.

Gli equilibri tra le coalizioni

Per quel che riguarda gli equilibri tra le coalizioni, la Supermedia registra un aumento per il centrodestra, che sale al 48,6% (+1,1%). Più contenuta la crescita del centrosinistra, al 29,8% (+0,4%). In questa rilevazione però, l'istituto fa riferimento alle alleanze formatesi alle ultime elezione, quelle del 2022. Non si tiene conto dunque né del M5S, che da solo potrebbe portare a un eventuale campo largo il suo 12,0%, né dei partiti dell'ex Terzo Polo (+Europa, Azione e Iv), che assieme totalizzano il 5,8%.