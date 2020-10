in foto: Fonte: Facebook Francesco Zicchieri

Anche il deputato della Lega, Francesco Zicchieri, è risultato positivo al coronavirus. Lo ha annunciato lui stesso in un post su Facebook: "Cari amici sono a comunicare che circa un'ora fa la Asl mi ha informato che il mio tampone è risultato positivo al Covid 19. Sto bene, non ho alcun sintomo e sono stati attivati tutti i protocolli previsti per la cura e per contrastare la diffusione del Coronavirus! Passerà anche questa", ha scritto il parlamentare leghista. Zicchieri aveva partecipato all'evento elettorale del Carroccio al ristorante Il Tordo di Terracina lo scorso 25 settembre a cui aveva presenziato anche Matteo Salvini. L'allarme è scattato domenica dopo che l'organizzatore dell'evento è risultato positivo a tampone: è sono stati messi in moto il sistema di tracciamento dei contatti e le operazione di testing. Dopo il consueto doppio tampone, anche Zicchieri è risultato positivo.

Le autorità sanitarie temono però che i casi siano molti di più e che si possa trattare di un vero e proprio focolaio. All'evento per la campagna elettorale a sostegno del candidato leghista a Terracina, Valentino Giuliani, hanno infatti partecipato circa trecento persone. Molti avrebbero abbassato la mascherina e i relatori, tra cui lo stesso Salvini, si sarebbero passati il microfono.

L'Asl di Latina avrebbe già organizzato un drive-in per effettuare i tamponi ai partecipanti. Il leader della Lega proprio il 25 settembre, intervenendo a Formello prima di andare a Terracina, aveva detto di avere la febbre, ma di essersi recato ugualmente all'iniziativa. A parlare dallo stesso microfono dell'organizzatore risultato positivo sarebbero stati, oltre al leader del Carroccio, anche l'ex sottosegretario Claudio Durigon, il capogruppo in Regione Lazio, Angelo Tripodi, e il candidato sindaco Giuliani.