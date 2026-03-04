Controlli bancari fiscali: come l’Agenzia delle Entrate analizza i conti correnti e quando scatta un accertamento

L’Agenzia delle Entrate analizza conti correnti e movimenti finanziari per verificare la coerenza con i redditi dichiarati, individuando incongruenze che possono far scattare un accertamento. La regolarità fiscale dipende dalla documentazione e dalla tracciabilità delle operazioni. Ecco cosa c’è da sapere per evitare contenziosi.

Ogni movimento bancario lascia una traccia. Un bonifico ricevuto, un versamento in contanti, un prelievo consistente: sono operazioni quotidiane che, nell'era dei controlli digitali, possono diventare elementi di analisi fiscale. Oggi l'amministrazione finanziaria dispone di strumenti informatici in grado di incrociare in modo automatico i dati delle dichiarazioni dei redditi con quelli dei conti correnti, delle fatture elettroniche e delle comunicazioni bancarie. I numeri del 2025 aiutano a capire la portata del fenomeno: milioni di posizioni esaminate e centinaia di migliaia (200 mila per l'esattezza) di situazioni irregolari emerse tra contribuenti e imprese. Non si tratta solo di grandi casi di evasione, ma anche di incongruenze apparentemente piccole che, se non giustificate, possono far scattare un accertamento. Ma cosa guarda davvero il Fisco quando analizza un conto corrente? Quali sono i criteri che fanno scattare un controllo? E soprattutto, cosa deve fare un contribuente se riceve una richiesta di chiarimenti?

La presunzione fiscale

Quando scatta un controllo, tutto ruota intorno a un principio chiave del diritto tributario, e cioè la presunzione fiscale. In sostanza, se l'amministrazione finanziaria rileva che le somme entrate o uscite da un conto corrente non sono coerenti con i redditi dichiarati, può presumere che esista materia imponibile non dichiarata. Non serve, almeno in una prima fase, la prova certa dell'evasione, è infatti sufficiente un' incongruenza significativa per avviare un accertamento. Il meccanismo sarebbe molto semplice: se i numeri non tornano, il Fisco presume che la differenza rappresenti reddito imponibile. Facciamo un esempio concreto: un o una professionista dichiara 30mila euro di reddito annuo, ma nel corso dell'anno sul suo conto risultano versamenti per 55 mila euro. Se quei 25mila euro in più non trovano un a spiegazione documentata, possono essere considerati compensi non dichiarati.

L'inversione dell'0nere della prova

A questo punto entra in gioco un passaggio decisivo: l'inversione dell'onere della prova. Normalmente è lo Stato che deve dimostrare un illecito. Nei controlli bancari fiscali, invece, è il contribuente a dover dimostrare che le somme contestate non costituiscono reddito imponibile. Questo significa che, ricevuta una richiesta di chiarimenti, occorre fornire documenti precisi e tracciabili. Non basta dire che si tratta di un prestito o di un aiuto familiare: bisogna provarlo con atti formali, contratti, ricevute, bonifici con causale chiara, scritture private con data certa. Per esempio, se si tratta di una donazione , serve un atto che ne attesti l'origine; se è un prestito tra privati occorre un contratto; se è un rimborso spese, devono esserci documenti che dimostrino la spesa anticipata. La tracciabilità è l'elemento centrale. Ciò che non è documentato rischia di essere considerato reddito.

Le differenze tra Irpef, Ires e Iva

Non tutte le imposte vengono trattate però allo stesso modo nei controlli bancari. Per quanto riguarda l'IRPEF, cioè l'imposta sui redditi delle persone fisiche, l'attenzione si concentra soprattutto sui versamenti. I prelievi, di regola, non vengono considerati automaticamente come reddito, salvo situazioni particolarmente anomale. Nel caso dell'IRES, che riguarda le società, la valutazione è più ampia: sia i versamenti sia i prelievi possono assumere rilievo, soprattutto quando superano determinate soglie giornaliere o mensili. Un prelievo non giustificato, ad esempio, può essere interpretato come pagamento di costi non registrati. Diverso ancora il discorso per quanto riguarda l'IVA. Qui ciò che conta sono soprattutto le somme in entrata: la giurisprudenza ha chiarito che i prelievi non possono essere automaticamente equiparati a vendite non dichiarate. L'attenzione si concentra quindi sui versamenti non coerenti con le fatture emesse.

I controlli incrociati e l'analisi dei dati

Oggi le verifiche non si basano più soltanto su controlli a campione. L'amministrazione finanziaria può incrociare in modo sistematico una grande quantità di informazioni: conti correnti, carte ricaricabili, fatture elettroniche, dati dichiarativi. Se una partita Iva dichiara compensi modesti ma presenta flussi bancari elevati, il sistema segnala l'anomalia. Se una società registra prelievi frequenti e consistenti non coerenti con la contabilità, può scattare un approfondimento. Il controllo, quindi, nasce spesso da un algoritmo che individua uno scostamento statistico rispetto ai parametri ordinari.

Le misure dell'Agenzia delle Entrate per favorire la regolarità fiscale

Accanto ai controlli e agli accertamenti veri e propri, l'Agenzia delle Entrate starebbe rafforzando sempre di più anche la leva della collaborazione preventiva con i contribuenti. Cosa significa, in concreto? Significa che il Fisco non interviene solo quando l'irregolarità è già accertata, ma prova ad anticipare il problema. Invece di arrivare subito a una contestazione formale, segnala prima le possibili anomalie e offre al contribuente la possibilità di chiarire o correggere spontaneamente la propria posizione. Le cosiddette "lettere di compliance" funzionano per questo: l'amministrazione comunica che dai dati in suo possesso, dichiarazioni, fatture elettroniche, movimenti finanziari, emergono incongruenze. A quel punto il cittadino o la cittadina può controllare, verificare se c'è stato un errore o un'omissione e, se necessario, presentare una dichiarazione integrativa pagando sanzioni ridotte. È un passaggio intermedio che punta sostanzialmente a evitare l'apertura di un accertamento vero e proprio, con conseguenze economiche più pesanti.

Accanto a questo strumento esistono poi forme di collaborazione ancora più strutturate: l'adempimento collaborativo, rivolto alle grandi imprese, prevede un confronto costante e preventivo con l'amministrazione finanziaria; l'azienda condivide in anticipo le proprie scelte fiscali più rilevanti, riducendo il rischio di contenzioso futuro. Il concordato preventivo biennale, invece, riguarda imprese e professionisti soggetti agli Isa: consente di concordare in anticipo con il Fisco il reddito imponibile per due anni, garantendo maggiore certezza sulle imposte da versare. In sintesi, la logica è non solo controllare e sanzionare, ma anche prevenire gli errori e favorire l'adempimento spontaneo (cioè la scelta del contribuente di regolarizzare autonomamente la propria posizione, correggendo eventuali errori o omissioni prima che intervenga un accertamento formale), riducendo così conflitti e tempi di un eventuale contenzioso.