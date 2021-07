Conte: “Sono vaccinato e invito tutti a farlo, proteggiamo noi stessi e gli altri” L’ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, afferma di aver ricevuto la prima dose del vaccino anti-Covid e di essere in attesa della seconda, che riceverà nei prossimi giorni. “La vaccinazione non serve solo a noi stessi ma anche a proteggere gli altri”, afferma il leader del Movimento 5 Stelle assicurando di non voler in alcun modo strizzare l’occhio ai no-vax.

A cura di Stefano Rizzuti

L’ex presidente del Consiglio e leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, assicura di essersi vaccinato contro il Covid. Intercettato dalle telecamere di Fanpage.it, Conte spiega di aver ricevuto la prima dose e di essere in attesa della seconda, che arriverà a breve. A chi gli chiede se è vaccinato Conte risponde immediatamente “sì”, anche se non ricorda esattamente il giorno in cui ha ricevuto la prima dose: “Il giorno non lo ricordo, fra qualche giorno faccio il richiamo”, spiega incalzato dai cronisti. In questi giorni si era accesa una polemica sulla vaccinazione del leader del Movimento 5 Stelle, che non aveva reso nota la data della sua vaccinazione né aveva fatto sapere di aver ricevuto la prima dose.

A chi gli chiede perché non ha pubblicato una foto dopo aver ricevuto la dose, l’ex presidente del Consiglio risponde: “Perché quando l’ho fatto non ho pensato a questo. Se è necessario lo faccio senz’altro per promuovere” la vaccinazione e per rivolgersi a “tutti quanti e orientarli in questa direzione”. Per Conte non si deve assolutamente ipotizzare che voglia strizzare l’occhio ai no-vax non comunicando di aver ricevuto la prima dose: “Assolutamente. Non scherziamo. Su queste cose non scherziamo perché la vaccinazione non serve solo a noi stessi ma anche a proteggere gli altri. E se ci vacciniamo tutti alleggeriamo, in proporzione, il peso che grava sul sistema sanitario e rendiamo più efficiente la risposta sanitaria”. Infine il leader del Movimento 5 Stelle si sofferma, velocemente, sulla riforma della giustizia, rispondendo a chi gli chiede come mai il Movimento 5 Stelle abbia presentato così tanti emendamenti: “Il nostro obiettivo è offrire una risposta che sia efficace ed equa nell’interesse dei cittadini”, replica l’ex presidente del Consiglio.