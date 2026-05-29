C’è una nuova voce in busta paga da maggio 2026: il codice Ccnl per sapere se il salario è giusto

A partire da maggio 2026 nella busta paga dei lavoratori dipendenti è apparsa una nuova voce: si tratta di un codice che riporta il Ccnl di riferimento. L’obiettivo è duplice. Permette ai lavoratori di sapere con certezza qual è il loro contratto collettivo, e agevola i controlli per verificare se l’azienda applica il “salario giusto” e quindi ha accesso agli incentivi.

È una novità sottile, che a un primo sguardo potrebbe sfuggire: nella busta paga di molti lavoratori dipendenti, a partire da maggio 2026, è obbligatorio inserire una voce in più. Non si tratta di un aumento di stipendio, ma di un'indicazione che serve per favorire la trasparenza: il codice identificativo del Contratto collettivo nazionale applicato dal datore di lavoro.

Il Ccnl è l'accordo generale tra sindacati e associazioni datoriali che fissa le condizioni economiche minime da rispettare in quel settore. Non solo l'importo degli stipendi e gli scatti, ma la gestione delle ferie e dei permessi, i benefit per i dipendenti, la divisione in diversi livelli professionali e così via. Ciascuna azienda è poi libera di aggiungere ulteriori dettagli specifici (è la cosiddetta contrattazione di secondo livello), ma il Ccnl fa fede e va rispettato in tutti i punti che contiene.

Nell'ultimo decreto Lavoro, anche detto decreto Primo maggio, il governo Meloni ha insistito molto sull'idea di "salario giusto". In particolare, ha lanciato dei bonus assunzioni che sono riservati solo alle imprese che effettivamente pagano almeno le somme minime previste dal Ccnl più rappresentativo in ciascun settore. Ora la presenza del codice in busta paga, prevista dallo stesso decreto, avrebbe l'obiettivo di semplificare la vita sia ai dipendenti, che possono scoprire subito qual è il loro Ccnl, sia a chi deve effettuare controlli.

Dove si trova il codice Ccnl, la nuova voce in busta paga

La posizione esatta del codice Ccnl in busta paga potrebbe cambiare per ciascuna azienda. Tutto dipende, naturalmente, dai vari programmi informatici usate per compilare materialmente il cedolino. Potrebbe riportare una dicitura come "contratto applicato". In generale, comunque, dovrebbe trovarsi nella parte iniziale del documento.

Lì dove vengono indicati nome e cognome del dipendente, codice fiscale, dati di riferimento dell'azienda e inquadramento, dovrebbe apparire anche una nuova voce. Potrebbe trattarsi semplicemente di un codice alfanumerico, che deve comunque essere presente; oppure potrebbe esserci anche il nome del contratto (per esempio Metalmeccanici, Turismo, Logistica e così via).

A cosa serve il codice Ccnl nel cedolino della busta paga

L'utilizzo dei codici alfanumerici per indicare i contratti collettivi è relativamente una novità: è stata varata dal secondo governo Conte a luglio del 2020. Il Cnel ha il compito di classificare tutti i Ccnl in vigore in Italia e assegnare a ciascuno un codice, in modo da rendere più semplice catalogarli e controllare le corrispondenze. I codici, ad esempio, sono già obbligatori nelle comunicazioni ufficiali del ministero del Lavoro, dell'Inps e dell'Inail.

Il governo Meloni ha deciso di allargarne ulteriormente l'utilizzo con l'ultimo decreto Primo maggio. Inserendo il codice in busta paga dovrebbe essere più semplice per il dipendente sapere in fretta quale sia il suo Ccnl. Cosa che permette di verificare subito se le somme pagate dall'azienda corrispondono a quelle previste da contratto, e se il Ccnl in questione è quello giusto per il settore in cui lavora (o se invece, per convenienza, ne è stato applicato uno meno costoso).

Sulla carta, le misure legate al "salario giusto" nel decreto Primo maggio dovrebbero servire anche per contrastare i cosiddetti contratti-pirata: Ccnl stilati da piccoli sindacati poco rappresentativi, che offrono condizioni peggiori rispetto a quelli più diffusi, e quindi ‘attirano' le imprese interessate a risparmiare. In questo quadro, avere il codice subito visibile in busta paga potrebbe semplificare i controlli e individuare rapidamente chi non ha diritto a ricevere incentivi alle assunzioni.