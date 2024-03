Cateno De Luca: “Io contro le mafie e con Capitano Ultimo, Renzi con Cuffaro”. Leader di Iv lo querela Matteo Renzi ha querelato Cateno De Luca, che in una conferenza stampa questa mattina lo aveva attaccato così: “Noi siamo contro le mafie e i mafiosi, a differenza magari di Matteo Renzi che sta facendo di tutto per chiudere l’accordo con Totò Cuffaro”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annalisa Cangemi

29 CONDIVISIONI condividi chiudi

Matteo Renzi ha annunciato una querela nei confronti di Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord – lista Libertà: "Il senatore Matteo Renzi ha dato mandato ai propri legali per agire in sede giudiziaria contro il sindaco di Taormina Cateno De Luca, per le parole gravemente diffamatorie pronunciate questa mattina durante una conferenza stampa presso la Camera dei deputati'‘, si legge in una nota l'ufficio stampa di Italia viva.

L'ex sindaco di Messina Cateno De Luca, ora primo cittadino di Taormina, questa mattina ha annunciato nuove adesioni al suo partito: Sergio De Caprio, conosciuto da tutti come il Capitano Ultimo, ufficiale dei carabinieri che arrestò il boss mafioso Totò Riina, e Sergio Pirozzi, ex sindaco di Amatrice, con ‘Civici in movimento', che saranno candidati alle elezioni europee. Ma non sono gli unici. Ci sono anche Vito Comencini con ‘Popolo veneto' e di Davide Bionaz del Rassemblement Valdotan. In una conferenza stampa alla Camera, il sindaco di Taormina ha presentato quindi le nuove adesioni al progetto del ‘Fronte delle Libertà', che "deve volare alto" e che ormai "è presente in quasi tutte le regioni italiane".

De Luca si è detto soddisfatto perché "si sta completando" il suo progetto federalista. Inoltre ha anticipato che a breve, cioè nella prossima conferenza stampa già convocata per il 4 aprile, potrebbero "esserci nuove sorprese". "Stiamo attendendo le riflessioni pasquali di qualcuno…", ha spiegato.

Quindi ha denunciato il "tentativo para-parlamentare" di far fuori il movimento politico che fa capo a lui con la norma sulla raccolta delle firme "che poi è stata ritirata", ma "non come si è voluto far credere per graziarci", bensì perché non era rispettosa dei "principi costituzionali" della rappresentanza. Il fatto poi che al suo progetto politico abbiano già aderito "7 ex esponenti della Lega" non è una casualità, "perché io – ha assicurato – sono sempre stato affascinato dalla vera Lega, non certo da quella di Matteo Verdini". E di questa sua fascinazione da sempre provata per la Lega, ha riferito di averne parlato anche nel suo ultimo incontro con Roberto Bossi.

Quindi seduto accanto all'ex sottosegretaria Laura Castelli e al deputato Francesco Gallo, che rappresenta ‘Sud chiama Nord' in Parlamento, ha puntato il dito contro il leader di Italia viva: "Noi siamo contro le mafie e i mafiosi, a differenza magari di Matteo Renzi che sta facendo di tutto per chiudere l'accordo con Totò Cuffaro. Noi che viviamo nella nostra terra sappiamo cos'è la mafia, è ovvio che vogliamo lanciare un messaggio chiaro e forte: Capitano Ultimo per noi è il simbolo di questo messaggio, è con noi e vogliamo quindi allontanare già in partenza anche quelli che possono essere tentativi di mele avvelenate che nel frattempo magari qualcuno potrà pensare di lanciarci", ha sottolineato.

Dopo che l'ufficio stampa di Iv ha diffuso la nota con la querela Cateno De Luca ha ribadito il concetto: "Ribadisco: mentre Renzi si è fatto l'accordo con Cuffaro, condannato lo ricordiamo nel 2010 a sette anni di reclusione per favoreggiamento a Cosa nostra, nel disperato tentativo di superare il 4%, noi abbiamo fatto un accordo con Capitano Ultimo, l'uomo che ha arrestato Totò Riina. Vedo che Renzi ha già dato mandato ai suoi legali, nessun problema. Ma lo sfido pubblicamente a un confronto dove lui sarà accompagnato da Totò Cuffaro e io dal Capitano Ultimo che sarà candidato nella lista Libertà".

Per il momento si tratta solo di indiscrezioni, e non ci sarebbe alcuna conferma di un accordo tra la Democrazia cristiana di Totò Cuffaro e Italia Viva di Matteo Renzi per le europee.