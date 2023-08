Carta acquisti spesa, 5mila tessere ancora da assegnare: i requisiti per ottenerle e quando arrivano La carta acquisti spesa 2023 mette a disposizione 382,50 euro a famiglia per comprare beni alimentari di prima necessità. L’Inps ha comunicato che ci sono 5.520 tessere ancora da assegnare, in 638 Comuni: le nuove comunicazioni arriveranno a inizio settembre.

A cura di Luca Pons

La carta acquisti spesa 2023 è una prepagata da 382,50 euro che l'Inps e i Comuni distribuiscono alle famiglie in difficoltà economica per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità. Si tratta di un bonus dai requisiti stringenti: Isee entro i 15mila euro e nessun altro sostegno alla povertà.

Con una circolare, l'Inps ha fatto sapere che dopo la pubblicazione delle graduatorie dei beneficiari, avvenuta a fine luglio, ci sono ancora 5.520 carte "che i Comuni interessati possono ancora assegnare". I Comuni interessati sono 638, e l'elenco completo si può consultare nella stessa pagina della circolare Inps. Si parla quindi di meno di dieci tessere per Comune, in media, ma si tratta perlopiù di piccole amministrazioni, e nell'elenco non c'è nessun Comune sopra i 100mila abitanti.

Quali sono i requisiti per ottenere la Carta acquisti spesa 2023

Per l'assegnazione delle 5.520 carte rimaste si seguirà l'ordine delle graduatorie già stilate che non sono state esaurite. I requisiti restano gli stessi. La carta è destinata alle famiglie con un Isee inferiore ai 15mila euro, e sono automaticamente esclusi tutti i nuclei in cui un componente riceve un qualunque altro tipo di supporto contro la povertà o di integrazione salariale: da reddito di cittadinanza alla Naspi, dalla disoccupazione alla cassa integrazione.

In più, nelle graduatorie sono favorite le famiglie numerose. I nuclei familiari con almeno tre persone al loro interno (ad esempio due genitori e un figlio) sono quindi favoriti e guadagnano automaticamente posizioni in lista.

Quando arrivano le nuove tessere e quando scadono

I Comuni interessati – che saranno presto avvisati direttamente dall'Anci, l'associazione dei Comuni, se questo non è già avvenuto – dovranno quindi interfacciarsi con l'Inps, per stabilire i nuovi beneficiari. Per farlo, avranno tempo fino al 31 agosto 2023. Se non lo faranno entro questa data, procederà l'Inps in automatico quello stesso giorno, sempre seguendo le graduatorie già stilate.

A questo punto, nella prima settimana di settembre i Comuni avranno sotto mano l'elenco definitivo di chi deve ricevere la carta. Così partiranno le nuove comunicazioni: arriveranno lettere e/o sms alle famiglie interessate, che dovranno recarsi all'ufficio postale per ritirare la carta acquisti spesa.

Chi riceverà la carta, presumibilmente nella seconda settimana di settembre, dovrà sbrigarsi a usarla. Infatti, se non verrà fatto almeno un pagamento entro il 15 settembre 2023, i soldi verranno ritirati e il bonus diventerà inutilizzabile. Successivamente, invece, ci sarà tempo fino al 31 dicembre per esaurire i soldi a disposizione.