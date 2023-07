Carta Acquisti 2023 a Napoli, pubblicato l’elenco dei beneficiari: come averla Il Comune di Napoli ha pubblicato l’elenco dei 31mila beneficiari della social card “Dedicata a te” Inps: il link per sapere se si è in lista.

A cura di Pierluigi Frattasi

Il Comune di Napoli ha pubblicato l'elenco dei 31mila beneficiari della carta acquisti 2023 da 382,50 euro. Le lettere di comunicazione con le quali si potrà andare alla Posta a ritirare la social card INPS partiranno lunedì 24 luglio 2023. Finora, infatti, il Municipio partenopeo non le aveva ancora inviate. Le famiglie beneficiarie in totale sono 31.307 e sono individuate da INPS sulla base dei requisiti previsti dall’articolo 2 del decreto 18 aprile 2023.

In particolare la graduatoria è così composta:

1. I nuclei composti da almeno tre persone, con ISEE inferiore a € 15.000,00, con componenti nati tra il 2023 e il 31/12/2009 sono i primi in graduatoria.

2. I nuclei composti da almeno tre persone, con ISEE inferiore a € 15.000,00, con componenti nati tra il 30/12/2009 e il 31/12/2005 sono i successivi in graduatoria.

3. L’ultima parte della graduatoria è stata redatta in base alla numerosità componenti DSU non inferiore a 3 in ordine di ISEE crescente e data di nascita dei tre componenti più giovani

il link per scaricare l'elenco dei beneficiari della carta acquisti 2023 a Napoli

In base alla carte assegnate al comune di Napoli, sono rientrati tutti i nuclei in possesso dei requisiti che rientrano nei primi due gruppi e solo i nuclei con Isee inferiore a 4.003,00 del terzo gruppo. Sono stati esclusi da INPS tutti coloro che percepiscono una forma di sostegno al reddito, nonché tutti coloro che non sono residenti a Napoli.

Dal 21 agosto 2023, in caso di mancato ricevimento della comunicazione che perverrà per posta prioritaria, sarà possibile recarsi presso gli uffici del Servizio Politiche di Inclusione e di Integrazione Sociale, siti in via Salvatore Tommasi n. 19, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00 per ritirare la copia della comunicazione. Non si forniranno informazioni telefoniche.

È possibile sapere se si è beneficiari della misura mandando una mail all’indirizzo inclusione.sociale@comune.napoli.it o una pec all’indirizzo: inclusione.sociale@pec.comune.napoli.it, corredata da documento di riconoscimento. Non verranno prese in considerazioni mail o pec prive del documento di riconoscimento.