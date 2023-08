Carta acquisti spesa 2023, l’attivazione scade il 15 settembre: come usarla e dove ritirarla La carta acquisti spesa lanciata dal governo Meloni è una carta prepagata da 382,50 euro, che si può usare per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità. È destinata alle famiglie, ma i requisiti per ottenerla sono piuttosto stringenti. Va attivata entro il 15 settembre, altrimenti si perdono i soldi.

A cura di Luca Pons

La carta acquisti spesa, chiamata anche "Dedicata a te", va attivata entro il 15 settembre 2023. Questo significa che la carta prepagata, che mette a disposizione dei beneficiari 382,50 euro per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità, deve essere utilizzata almeno una volta entro quella data. Altrimenti, il denaro caricato sulla card verrà ritirato dal ministero e la carta sarà disattivata.

Chi sono i beneficiari: i requisiti Isee

Il buono si rivolge a circa 1,3 milioni di famiglie, e lo stanziamento è stato di 500 milioni di euro. I requisiti per ottenere la carta spesa sono molto stringenti: le famiglie beneficiarie sono state selezionate da Comuni e Inps. L'Isee del nucleo familiare deve essere sotto i 15mila euro, e in più nessun componente della famiglia deve ricevere altri tipi di sostegni (reddito di cittadinanza, Naspi, disoccupazione, cassa integrazione…). In più, la priorità è data alle famiglie composte da almeno tre persone.

Dove ritirare la carta acquisti spesa

Le famiglie beneficiarie sono state già avvisate con una comunicazione dal Comune: può essere arrivato un sms, o anche una lettera. Il ritiro della carta, per chi viene avvisato, può avvenire in un qualsiasi ufficio postale. Non è obbligatorio quindi recarsi allo sportello postale presente più vicino a casa propria. Una volta presentatisi alle Poste, basta mostrare la comunicazione ricevuta da Comune, e fornire il proprio codice fiscale.

Se la carta viene in qualche modo smarrita o rubata, è necessario rivolgersi al più presto a Poste italiane. Lo si può fare con il numero verde (800 210170) oppure nella pagina dedicata sul sito ufficiale.

Dove usarla e cosa si può comprare

Come detto, sulla carta vengono caricati 382,50 che sono immediatamente utilizzabili. Si possono usare per acquistare alimentari di prima necessità: carni, pescato fresco, latte e derivati, uova, oli, prodotti di panetteria, pasticceria e biscotteria, riso, farine, ortaggi, legumi, frutta, alimenti per bambini, lieviti, miele, zuccheri, cioccolato, acque minerali, caffè, tè. Sono esclusi alcolici, tabacco, farmaci e in generale tutti i prodotti non inclusi nella lista ufficiale.

La carta si può usare in tutti gli esercizi commerciali. Alcuni hanno aderito a una convenzione con il governo e applicheranno un ulteriore sconto del 15% a chi usa la card (l'elenco completo è disponibile sul sito del ministero dell'Agricoltura).

Perché bisogna attivare la carta entro il 15 settembre 2023

Bisogna ricordare di utilizzare la carta almeno una volta entro il 15 settembre 2023. In caso contrario, la card sarà svuotata e i soldi torneranno a disposizione del ministero dell'Agricoltura. A ottobre, questo denaro dovrebbe poi essere ridistribuito sulle carte che invece sono state attivate correttamente. Alcune famiglie, quindi, potrebbero avere una (piccola) ricarica.