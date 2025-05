video suggerito

Bonus Zes Unica 2025, si può fare domanda fino al 30 maggio: come funziona e a chi spetta Fino al 30 maggio 2025 si può fare domanda per il bonus Zes Unica e il bonus Zes Agricoltura, il contributo sotto forma di credito d’imposta a favore delle imprese per coprire le spese degli investimenti realizzati, dal 1° gennaio fino al 15 novembre di quest’anno sugli impianti collocati all’interno dell’area Zes. Vediamo i requisiti e come ottenerlo. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Giulia Casula

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Si può fare richiesta fino al 30 maggio 2025 per il bonus Zes Unica e il bonus Zes Agricoltura messi a disposizione per quest'anno. Si tratta di un contributo sotto forma di credito d'imposta a favore delle imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive che vengono costruite o già situate nella cosiddetta Zes Unica, la Zona economica speciale per il Mezzogiorno che ricomprende le regioni di Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. L'incentivo è stato confermato dalla legge di bilancio 2025 che lo ha esteso anche agli investimenti realizzati tra il 1° gennaio e il 15 novembre 2025.

Le imprese che voglio avvalersi dei due crediti d'imposta dovranno comunicare all'Agenzia delle Entrate gli importi delle spese sostenute (o che prevedono di sostenere) per i loro progetti di investimento.

Che cos'è il bonus Zes Unica 2025 e chi può richiederlo

Il Bonus Zes Unica consiste in un contributo sotto forma di credito di imposta per le imprese che desiderano (o lo hanno già fatto) investire in strutture all'interno dell'area Zes. Il credito è "ommisurato all’ammontare degli investimenti realizzati tra il 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025. Per ciascun progetto il limite massimo è fissato a 100 milioni di euro, mentre non saranno agevolativi gli investimenti il cui costo complessivo sia di importo inferiore a 200.000 euro. Per quest'anno, la legge di bilancio ha messo a disposizione un budget di 2,2 miliardi di euro, per il credito di imposta Zes Unica e 50 milioni di euro, per il credito di imposta Zes Agricoltura.

Possono beneficiarne alle imprese collocate all'interno dell'area Zes purché gli investimenti siano rivolti agli impianti presenti in quei territori. Il contributo si applica sia alle strutture già esistenti e funzionanti, che a quelle in fase di progettazione e può essere richiesto per coprire le spese sostenute per l'acquisto di macchinari, attrezzature, fabbricati e in generale beni strumentali destinati ad attività produttive.

Chi resta escluso

Tuttavia, ci sono delle eccezioni. L'Agenzia delle Entrate chiarisce che l'agevolazione "non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo".

Come fare domanda per il contributo

Per fare domanda occorre presentare al Fisco la comunicazione delle spese effettuate (o che si intende effettuare) entro il 30 maggio di quest'anno. La comunicazione andrà trasmessa in via telematica, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato. Ai fini della richiesta del credito d'imposta, l'invio della domanda andrà fatto attraverso il software ‘ZES UNICA2025'. All'interno dei moduli messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate andranno inserite le voci degli investimenti realizzati dall'inizio di quest'anno e gli importi delle spese che si prevede di effettuare fino al 15 novembre 2025.