Bonus trasporti 2025: sconti e agevolazioni regionali per studenti, giovani, disoccupati e pendolari

In molte Regioni italiane sono attive iniziative per ridurre i costi del trasporto pubblico: dalle gratuità per studenti agli sconti per chi sceglie mezzi ecologici. Ecco una panoramica completa delle agevolazioni disponibili nel 2025.

Nel 2025, diverse Regioni italiane hanno attivato bonus, sconti e agevolazioni per incentivare l’uso dei mezzi pubblici. Le misure si rivolgono soprattutto a studenti, giovani, disoccupati e residenti in aree periferiche, ma in alcuni casi coinvolgono anche i turisti o le fasce più anziane della popolazione. Le iniziative spaziano dalla gratuità totale degli abbonamenti, come nel caso del Lazio e dell’Emilia-Romagna, fino a riduzioni del 50% sul prezzo, come in Veneto, Lombardia o Friuli-Venezia Giulia. Alcune Regioni, come il Piemonte, promuovono poi anche l’utilizzo esclusivo di mezzi ecologici, mentre in altre, come la Campania, si sperimentano sconti stagionali per favorire la mobilità giovanile anche in estate.

Veneto: sconto del 50% per i giovani su bus, treni e vaporetti

Chi ha tra i 18 e i 30 anni, sia residenti che turisti, può ottenere uno sconto del 50% sugli abbonamenti ai mezzi pubblici regionali, compresi autobus, treni e persino i vaporetti di Venezia. Per accedere alla riduzione è necessario richiedere una tessera apposita sul sito della Regione.

Emilia-Romagna: il bonus "Salta su" per gli studenti

Riconfermato anche per il 2025 il bonus “Salta su”, che consente agli studenti residenti di viaggiare gratuitamente su tutti i mezzi pubblici regionali. L’agevolazione riguarda gli iscritti alle scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado, nonché ai corsi di formazione professionale. L’ISEE familiare deve essere pari o inferiore a 30mila euro e la domanda va presentata entro il 18 dicembre 2025.

Campania: estate con sconti per i giovani e bonus annuale per studenti

Per l’estate 2025 è attivo il programma “Estate in Movimento”, che offre uno sconto del 30% sugli abbonamenti per i giovani dai 20 ai 35 anni. Vale su bus, metro e treni regionali, previa registrazione su un portale dedicato.

In parallelo, resta attivo tutto l’anno un bonus trasporti per residenti tra gli 11 e i 26 anni, con ISEE fino a 35.000 euro e iscrizione a scuola, università o corsi post-diploma. Le domande vanno inviate entro il 20 dicembre 2025.

Lombardia: agevolazioni su misura per studenti, famiglie e residenti in zone periferiche

La Regione Lombardia offre diverse opzioni:

studenti tra i 18 e i 26 anni viaggiano gratuitamente;

chi vive in aree periferiche può ottenere uno sconto del 40% sugli abbonamenti ferroviari;

i minorenni possono usufruire di riduzioni con i programmi “Io Viaggio in Famiglia” e “Io Viaggio Ovunque in Lombardia Agevolata”, che coprono sia abbonamenti sia biglietti singoli.

Lazio: metro, autobus e treni gratis per i giovani

Nel Lazio i giovani tra i 16 e i 25 anni possono spostarsi gratuitamente su tutti i mezzi pubblici regionali. Basta registrarsi sull’app “Bella X Noi” con SPID o CIE, attivare un voucher valido per 30 giorni e utilizzare la tessera digitale. L’iniziativa è valida fino al 15 settembre 2025.

Trentino: trasporti gratuiti per chi partecipa a corsi di reinserimento lavorativo

La Provincia autonoma di Trento ha previsto un bonus per disoccupati e persone in sospensione lavorativa che partecipano a corsi di formazione organizzati dalla Provincia stessa. I trasporti sono gratuiti tra casa e sede del corso, purché questo duri almeno una settimana ed è finanziato da enti pubblici come l’Agenzia del Lavoro o il Fondo sociale europeo.

Friuli-Venezia Giulia: sconto del 50% sugli abbonamenti scolastici

Gli studenti residenti in Friuli-Venezia Giulia possono usufruire di uno sconto del 50% sugli abbonamenti scolastici annuali. L’iniziativa è promossa direttamente dalla Regione per sostenere le famiglie nel costo della mobilità studentesca.

Valle d'Aosta: trasporti scontati per studenti universitari e over 65

Nel 2025 la Valle d’Aosta propone agevolazioni mirate:

over 65: abbonamento gratuito con ISEE sotto i 20mila euro; sconti progressivi per ISEE superiori;

studenti universitari: riduzioni fino al 75% per chi ha un ISEE fino a 11milaeuro, con sconti decrescenti fino alla soglia oltre i 44mila euro.

Piemonte: sconto per chi usa solo mezzi ecologici

Chi si muove esclusivamente con mezzi ecologici, come autobus elettrici, tram e treni a basse emissioni, può accedere a uno sconto del 50% sull’abbonamento. Non ci sono limiti di età: basta dimostrare, tramite sistemi di tracciamento digitale, l’utilizzo esclusivo di questi mezzi.

Liguria: sconti per studenti e residenti nelle Cinque Terre

La Regione Liguria ha introdotto nel 2025 un nuovo piano tariffario. Gli studenti fino a 26 anni ottengono uno sconto del 50% sull’abbonamento mensile e annuale; per quelli sotto i 19 anni il trasporto è completamente gratuito. Lo stesso vale per i residenti dei comuni di Monterosso, Riomaggiore e Vernazza.

Come richiedere gli sconti e le agevolazioni

Molte delle agevolazioni richiedono la registrazione su portali regionali o l’utilizzo di credenziali digitali come SPID o CIE. In alcuni casi, è necessario presentare l’ISEE. Per informazioni aggiornate, è consigliabile comunque sempre consultare i siti ufficiali delle Regioni o delle agenzie per il trasporto locale.