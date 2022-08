Bonus trasporti 2022 fino a 60 euro: come ottenerlo dal 1° settembre sulla piattaforma del ministero Dal 1 settembre 2022 sarà possibile richiedere il bonus trasporti, che può valere fino a 60 euro. Possono richiederlo lavoratori o studenti che hanno un reddito fino a 35mila euro l’anno. Vediamo come fare domanda.

A cura di Tommaso Coluzzi

È arrivato il momento del bonus trasporti. Il click day è fissato alle 8:00 di giovedì 1 settembre 2022. Sarà finalmente possibile fare domanda online per il sostegno previsto dal decreto Aiuti. Si tratta di un bonus che serve ad acquistare abbonamenti mensili o annuali per i mezzi pubblici, e riguarda lavoratori o studenti che abbiamo un reddito inferiore ai 35mila euro annui. L'agevolazione avrà un importo massimo di 60 euro, a seconda della tipologia di abbonamento, e sarà possibile fare domanda esclusivamente sulla piattaforma online creata ad hoc dal ministero del Lavoro. Non c'è altro modo di richiedere il bonus, perciò servirà l'identità digitale (Spid) o la Carta d'identità elettronica (Cie).

Quando richiedere il bonus trasporti 2022 online sulla piattaforma del governo

Per richiedere il bonus trasporti bisogna collegarsi alla piattaforma online a questo link. Le domande saranno aperte dalle 8:00 di giovedì 1 settembre. L'accesso va effettuato esclusivamente con lo Spid o con la Cie, poi bisogna seguire la procedura con l'inserimento dei dati personali. L'erogazione non dovrebbe essere immediata, ma successiva all'elaborazione della domanda.

Chi può richiedere i 60 euro di bonus trasporti

Il buono viene riconosciuto a tutti coloro che, nel 2021, hanno avuto un reddito complessivo che non superi i 35mila euro. Nel caso di richiesta dell'aiuto per i propri figli minori – o in generale per minori a carico – la domanda può essere fatta dal genitore. In questo caso durante la procedura bisogna accedere con il proprio Spid o Cie, poi inserire il codice fiscale del minore per cui lo si richiede.

Leggi anche Estrazioni Lotto e SuperEnalotto di sabato 13 agosto 2022, numeri vincenti e quote

Quanto vale il bonus trasporti 2022 e come si usa

Il bonus può valere fino a 60 euro a persona. L'importo – spiega lo stesso ministero nelle Faq – verrà determinato in base al costo dell’abbonamento annuale o mensile che si intende acquistare. L'aiuto è valido per acquistare abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale o ancora per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. In ogni caso non è cedibile e non incide sul calcolo dell'Isee.