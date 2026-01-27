Bonus giovani under 35, arriva il rinnovo per il 2026: chi può ottenere fino a 500 euro al mese e come

Nel decreto Milleproroghe, Forza Italia ha chiesto di rinnovare per un altro anno il bonus giovani under 35. La misura permette a chi apre un’azienda in settori strategici di ottenere fino a 500 euro al mese, per tre anni, per chi rispetta i requisiti: essere disoccupato e avere meno di 35 anni. Se l’emendamento viene approvato sarà valida fino alla fine del 2026.

Il bonus giovani under 35 è vicino alla conferma anche per il 2026. Il rinnovo della misura, che riconosce fino a 500 euro al mese ai giovani che avviano un'attività in settori strategici, era stato cancellato dalla prima versione del decreto Milleproroghe. Il centrodestra aveva promesso che sarebbe stato aggiunto con un emendamento e così è stato. La proposta di modifica, che Fanpage.it ha visionato, è firmata Tenerini e Pella, due deputati di Forza Italia. La conferma del bonus per tutto il 2026 quindi non è ancora ufficiale, ma sicuramente è più vicina.

Chi può ottenere il bonus giovani under 35 nel 2026: i requisiti

Il bonus giovani under 35 è rivolto a chi è disoccupato, ha meno di 35 anni e apre un'azienda in Italia che opera in un settore considerato strategico. Non è prevista alcuna limitazione di Isee o di reddito, né altri requisiti oltre a quelli già elencati.

È importante che l'attività imprenditoriale rientri tra i settori strategici. L'elenco, comunque, è parecchio lungo. Si trova all'articolo 2 di un decreto pubblicato ad aprile dello scorso anno, e copre molti ambiti diversi. Dalle attività manifatturiere (alimentari, tessili, carta, legno, pelle, prodotti farmaceutici, siderurgia, elettronica, macchinari, auto, mobili e altro ancora) alla fornitura di energia e acqua, dalle costruzioni alle attività professionali, dalle agenzie di viaggio alle attività di intrattenimento.

Quanto vale il bonus giovani e come chiederlo

Il bonus giovani under 35 ha un importo di 500 euro al mese per aiutare con le spese da affrontare all'inizio di un'attività. Viene erogato per un massimo di tre anni. Le somme sono sempre pagate in anticipo, e con un unico versamento annuale di 6mila euro.

I soldi ottenuti con il bonus sono netti, non vengono tassati. Per ottenerli è possibile fare domanda all'Inps: passando dal Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche, e facendo accesso con Spid o Carta d'identità elettronica, si trova la misura chiamata "Incentivo Decreto Coesione". Questo è il bonus giovani under 35.

La domanda va presentata entro trenta giorni dal momento in cui in l'azienda apre. La data che fa fede in questo caso è quella in cui si invia all'Ufficio del registro delle imprese la Comunicazione unica per la nascita dell'impresa.

Bonus rinnovato nel 2026, la richiesta nel dl Milleproroghe

Come detto, il bonus giovani under 35 è stato in vigore fino alla fine dello scorso anno, e doveva essere prolungato di dodici mesi, ma poi il suo rinnovo è saltato. Il governo Meloni l'aveva inserito in una prima bozza del decreto Milleproroghe, mentre nella versione finale era sparito.

L'esecutivo aveva spiegato che non si trattava di una decisione politica, ma di un intoppo tecnico. E aveva promesso che la misura sarebbe stata rinnovata, con un emendamento al testo, una volta che il decreto fosse stato inviato al Parlamento.

Ora il momento è arrivato, e Fanpage.it può confermare che tra le proposte di modifica ce n'è una – firmata da Chiara Tenerini e Roberto Pella, deputati di Forza Italia in commissione Lavoro – che chiede proprio il prolungamento del bonus giovani under 35 fino al 31 dicembre 2026. La proposta è condivisa anche dal Pd e da Italia viva, che hanno presentato due emendamenti identici a quello dei forzisti.

Attenzione: il rinnovo non è ancora confermato ufficialmente. Sarà necessario prima che l'emendamento venga votato dalla commissione, poi dall'Aula, e che il decreto sia definitivamente convertito in legge. Ma la mossa di FI sembra la conferma che nella maggioranza c'è la volontà politica di prolungare la misura.