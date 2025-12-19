Bonus giovani under 35, fino a quando si può fare domanda e come ottenere 500 euro al mese per tre anni

Sono aperte le domande per il bonus giovani under 35, rivolto a tutti coloro che hanno aperto un’azienda che opera in un settore considerato “strategico”. L’aiuto, erogato dall’Inps, vale 500 euro al mese per tre anni. È necessario rispettare i requisiti previsti e le scadenze indicate: molti dovranno fare richiesta entro il 28 dicembre.

Il bonus giovani under 35 è disponibile: possono richiederlo tutti coloro che hanno avviato un'azienda nell'ultimo anno e mezzo, se lavorano in uno dei settori che il governo Meloni ha indicato come "strategici" (e la lista, va detto, è piuttosto lunga). La misura di sostegno, che viene erogata dall'Inps, consiste in un assegno da 500 euro al mese, per un periodo massimo di tre anni, per fare fronte alle spese.

Può fare domanda chi ha tutti i requisiti previsti dalla normativa, varata lo scorso anno dal governo. Ecco quali sono, e quale procedura bisogna seguire.

Chi può ottenere il bonus giovani e quali sono i settori "strategici"

Il bonus giovani under 35 è rivolto agli imprenditori. Ovvero a chi, tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025, ha aperto un'azienda. Come data di riferimento per l'apertura si usa quella in cui si invia all'Ufficio del registro delle imprese la Comunicazione unica per la nascita dell'impresa.

Non c'è nessun limite di reddito o di Isee, per chi fa domanda. L'importante è avere meno di 35 anni, e che la nuova azienda operi in uno dei settori considerati strategici. L'elenco completo di questi settori si può consultare qui, all'articolo 2 della legge pubblicata in Gazzetta ufficiale. Alcuni esempi dei macrosettori di riferimento sono:

Attività manifatturiere (alimentari, bevande, tessili, abbigliamento, legno, pelle, prodotti chimici, siderurgia, macchinari, autoveicoli, prodotti di elettronica, farmaci…)

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

Costruzioni

Trasporto e magazzinaggio

Informazione e comunicazione (telecomunicazioni, software, editoria…)

Attività professionali, scientifiche e tecniche (studi di ingegneria, attività legali, contabilità, ricerca…)

Agenzie di viaggio, noleggio, supporto alle imprese

Istruzione

Sanità e assistenza sociale

Attività artistiche e di intrattenimento (biblioteche, musei…)

Quando fare domanda all'Inps e come

È importante rispettare le tempistiche per fare domanda e ottenere il bonus giovani under 35. La legge prevede che si debba presentare la richiesta entro trenta giorni dalla data di apertura dell'azienda. Ma questo non vale per chi ha avviato la propria attività prima del 28 novembre 2025.

Infatti, chi ha aperto un'impresa tra il 1° luglio 2024 e il 28 novembre 2025 è tenuto a fare domanda entro il 28 dicembre 2025. In caso contrario, perderà il diritto al beneficio. Per gli altri si applicherà la scadenza dei trenta giorni.

Si può fare domanda accedendo al portale Inps dedicato e scegliendo "Incentivo Decreto Coesione". A quel punto si avvia la procedura per la richiesta. È necessario accedere con Spid o Carta d'identità digitale per farlo.

Quanti soldi si ricevono con il bonus giovani under 35

Il bonus giovani under 35 consiste in un sostegno del valore di 500 euro al mese, erogati per un periodo massimo di tre anni. In tutti i casi, gli aiuti non arriveranno oltre il 31 dicembre 2028. Quindi chi fa domanda ora avrà accesso a tutti i tre anni di sostegni, mentre chi la fa più avanti potrà godere di un periodo più limitato, a meno che la misura non venga rinnovata o prolungata successivamente.

I soldi saranno erogati ogni anno, in una soluzione unica. Ovvero, l'intera somma che spetta per un certo anno verrà pagata dall'Inps in anticipo, invece che con pagamenti mensili. Nel complesso, per chi beneficia di tutti i pagamenti, si parla di 18mila euro erogati in tre anni. Le somme in questione saranno esenti da tasse, quindi non saranno contati come parte del reddito imponibile a fine anno.