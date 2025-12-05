Bonus giovani under 35, per quali attività si può richiedere il contributo Inps: l’elenco completo

Immagine di repertorio.

Da qualche giorno si può fare domanda per il bonus giovani, l'incentivo da 500 euro al mese per tre anni, destinato ai disoccupati under 35 che hanno avviato un'impresa o stanno per farlo. La data di inizio della attività deve rientrare nel periodo compreso tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025 mentre il settore di riferimento deve risultare tra quelli considerati "strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica". L'Inps, con una circolare, ha provveduto a stilare un elenco di tutti gli ambiti ammissibili: si va dall'alimentare al tessile, passando per le costruzioni, il trasporto, i servizi di informazione, fino all'assistenza sociale e alle attività artistiche, sportive e scientifiche. Vediamo nel dettaglio la lista.

L'elenco dei settori coperti dal bonus giovani under 35

Il bonus consiste in un contributo da 500 euro mensili, erogato dall'Inps per un massimo di tre anni ai giovani con meno di 35 anni che decidono di aprire una propria azienda. La richiesta va fatta tramite il portale dell'Istituto, cliccando alla voce "Incentivo decreto Coesione", ed entro trenta giorni dall'avvio dell'impresa. Oltre al requisito anagrafico, è importante risultare disoccupati al momento dell'apertura, ovvero quando si invia la comunicazione all'Ufficio del registro delle imprese. Altrimenti non si avrà accesso al sostegno.

Come anticipato, l'azienda deve appartenere a uno dei settori strategici individuati dal ministero del Lavoro e indicati dal ministero del Lavoro. Ecco l'elenco completo: