Bonus giovani under 35, per quali attività si può richiedere il contributo Inps: l’elenco completo
Da qualche giorno si può fare domanda per il bonus giovani, l'incentivo da 500 euro al mese per tre anni, destinato ai disoccupati under 35 che hanno avviato un'impresa o stanno per farlo. La data di inizio della attività deve rientrare nel periodo compreso tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025 mentre il settore di riferimento deve risultare tra quelli considerati "strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica". L'Inps, con una circolare, ha provveduto a stilare un elenco di tutti gli ambiti ammissibili: si va dall'alimentare al tessile, passando per le costruzioni, il trasporto, i servizi di informazione, fino all'assistenza sociale e alle attività artistiche, sportive e scientifiche. Vediamo nel dettaglio la lista.
L'elenco dei settori coperti dal bonus giovani under 35
Il bonus consiste in un contributo da 500 euro mensili, erogato dall'Inps per un massimo di tre anni ai giovani con meno di 35 anni che decidono di aprire una propria azienda. La richiesta va fatta tramite il portale dell'Istituto, cliccando alla voce "Incentivo decreto Coesione", ed entro trenta giorni dall'avvio dell'impresa. Oltre al requisito anagrafico, è importante risultare disoccupati al momento dell'apertura, ovvero quando si invia la comunicazione all'Ufficio del registro delle imprese. Altrimenti non si avrà accesso al sostegno.
Come anticipato, l'azienda deve appartenere a uno dei settori strategici individuati dal ministero del Lavoro e indicati dal ministero del Lavoro. Ecco l'elenco completo:
- Attività manifatturiere: industrie alimentari; industria delle bevande; industrie tessili; confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia; fabbricazione di articoli in pelle e simili; industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio; fabbricazione di carta e di prodotti di carta; stampa e riproduzione di supporti registrati; fabbricazione di prodotti chimici; fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici; fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche; fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi; siderurgia; fabbricazione di tubi, condotti, profilati cavi e relativi accessori in acciaio (esclusi quelli in acciaio colato); fabbricazione di altri prodotti della prima trasformazione dell’acciaio; produzione di metalli di base preziosi e altri metalli non ferrosi, trattamento dei combustibili nucleari (ad eccezione del settore 2446 «trattamento dei combustibili nucleari»); fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi; fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche; fabbricazione di macchinari ed apparecchiature n.c.a.; fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi; fabbricazione di altri mezzi di trasporto; fabbricazione di mobili; altre industrie manifatturiere; riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature.
- Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata: produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica, fornitura di vapore e aria condizionata, fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento;
- Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento: raccolta, trattamento e fornitura di acqua, gestione delle reti fognarie, raccolta dei rifiuti, recupero dei materiali, attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti;
- Costruzioni: costruzione di edifici, ingegneria civile, lavori di costruzione specializzati;
- Trasporto e magazzinaggio: trasporto terrestre e trasporto mediante condotte, trasporto marittimo e per vie d’acqua, trasporto aereo, magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti, servizi postali e attività di corriere;
- Servizi di informazione e comunicazione: attività editoriali, attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore, attività di programmazione e trasmissione, telecomunicazioni, produzione di software, consulenza informatica e attività connesse, attività dei servizi d’informazione e altri servizi informatici;
- Attività professionali, scientifiche e tecniche: attività legali e contabilità, attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale, attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche, ricerca scientifica e sviluppo, pubblicità e ricerche di mercato, altre attività professionali, scientifiche e tecniche servizi veterinari, noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese;
- Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese: attività di servizi per edifici e paesaggio;
- Istruzione
- Sanità e assistenza sociale: assistenza sanitaria, servizi di assistenza sociale residenziale, assistenza sociale non residenziale, attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento, attività creative, artistiche e di intrattenimento;
- Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento: attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali, altre attività di servizi;
- Altre attività di servizi: attività di organizzazioni associative, riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa, altre attività di servizi per la persona.