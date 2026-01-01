Spariscono bonus giovani under 35 e bonus donne, il governo li cancella dal decreto Milleproroghe

Nella prima versione del decreto Milleproroghe, circolata settimane fa, c’era il rinnovo per il 2026 del bonus giovani under 35 e del bonus donne: due misure che incentivano i datori di lavoro ad assumere persone in queste categorie. Ma i bonus sono spariti dal testo definitivo del decreto, pubblicato in Gazzetta ufficiale.

Niente rinnovo, nel 2026, per il bonus giovani under 35 e il bonus donne. Le due misure mirate a spingere le assunzioni di queste categorie sono ufficialmente scadute il 31 dicembre 2025, e nel nuovo decreto Milleproroghe non c'è traccia del prolungamento per un altro anno. Nonostante nella bozza, diffusa alcune settimane fa, si prevedesse di portare avanti fino a fine 2026.

Non solo: rispetto alla bozza è saltato anche un altro bonus per under 35, rivolto a chi apre un'azienda in un settore strategico. Anche questo, dunque, potrà essere ottenuto solo da chi ha avviato un'attività entro il 31 dicembre 2025. E lo stesso vale per il bonus Zes, per le imprese delle Regioni del Mezzogiorno (nella cosiddetta Zes unica) che assumono tempo indeterminato persone con più di 35 anni, se sono disoccupate da lungo tempo.

Il decreto Milleproroghe è stato approvato dal governo Meloni nel Consiglio dei ministri che si è svolto l'11 dicembre. O almeno, quel giorno è arrivato l'annuncio dell'approvazione, che indicava anche alcune delle misure contenute nel dl. Come spesso accade, poi, sono servite alcune settimane prima che il provvedimento arrivasse effettivamente in Gazzetta ufficiale.

Prima del Cdm era stata diffusa una bozza del decreto, il testo che sarebbe finito sul tavolo del governo. E, tra le norme contenute al suo interno, c'era anche il rinvio dei bonus per le assunzioni di under 35 e donne, oltre a quello per i giovani che aprono aziende e il bonus Zes.

Sono passati i giorni, e alla fine il decreto è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 31 dicembre 2025. Peccato che, nei suoi 17 articoli, nessuno faccia riferimento a questi bonus. Dunque, a meno di cambiamenti nel prossimo periodo, le misure termineranno.

Il bonus giovani under 35 è stato lanciato nel 2024 dal governo Meloni. È un incentivo ai datori di lavoro: chi assume una persona con meno di 35 anni che non ha mai avuto un contratto a tempo indeterminato, oppure converte il suo contratto trasformandolo in fisso, è esonerato dal pagamento dei contributi previdenziali. L'esonero dura per un periodo massimo di due anni, e può valere fino a 500 euro al mese.

Il bonus donne è una misura sostanzialmente identica, ma con un target diverso. L'esenzione era rivolta a chi assume a tempo indeterminato donne lavoratrici in situazioni svantaggiate, cioè quelle che non hanno un impiego regolare da almeno due anni (soglia che si abbassa a sei mesi se abitano nelle Regioni del Sud); oppure se lavorano in un settore dove c'è una forte disparità di genere, ovvero dove lavorano molti più uomini che donne. Anche l'altro bonus under 35 per giovani imprenditori e il bonus Zes mirano ad agevolare le imprese.

Il decreto Milleproroghe, ora che è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale, passerà al Parlamento. Ci sono sessanta giorni di tempo per convertirlo in legge. In questa finestra, si potrebbe ancora decidere di inserire nuovamente i bonus under 35, il bonus donne e il bonus Zes, per prolungarli fino a fine 2026. Se così non sarà, le misure saranno valide solo per ciò che è stato fatto fino al 31 dicembre 2025.