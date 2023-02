Bonus figli disabili 2023, cos’è e come fare domanda all’Inps Il bonus per genitori di figli con disabilità si può richiedere all’Inps a partire da oggi, mercoledì 1 febbraio 2023, e fino al 31 marzo 2023. Il contributo può arrivare fino a 500 euro al mese ed è valido fino al dicembre 2023.

A cura di Luca Pons

Da oggi, mercoledì 1 febbraio 2023, e fino al 31 marzo 2023, i genitori di figli con disabilità che rispettano alcuni requisiti possono fare richiesta all'Inps per ottenere un apposito bonus, chiamato ufficialmente Contributo in favore dei genitori disoccupati o monoreddito con figli con disabilità. La richiesta può essere effettuata online, sul sito ufficiale dell'Inps. Il bonus vale un anno, viene erogato ogni mese e arriva fino a 500 euro al mese. È già stato in vigore negli anni 2021 e 2022.

Chi può richiedere il bonus

Il bonus per genitori di figli con disabilità, come detto, è un contributo mensile che può arrivare a valere fino a 500 euro netti al mese. Possono richiederlo i genitori che fanno parte di un nucleo familiare monoparentale, cioè di quelle famiglie con un solo genitore. Se c'è un altro genitore, questo non deve fare parte del nucleo familiare, con gli stessi criteri che si usano per definire il ‘nucleo familiare' nel calcolo dell'Isee.

In più, per richiederlo il genitore deve disoccupato, cioè senza impiego, o comunque che prende meno di 8.145 euro all'anno dal suo lavoro se è dipendente, e meno di 4.800 euro all'anno se è un lavoratore autonomo. In alternativa, il genitore deve deve essere monoreddito – ovvero deve ricavare tutto il suo reddito esclusivamente dall'attività lavorativa o dalla pensione. Per stabilire se una persona è monoreddito, non si tengono in conto eventuali altri trattamenti assistenziali, e si prescinde dalla proprietà della casa in cui si abita.

Nel momento in cui si presenta la richiesta, il genitore e il figlio con disabilità devono essere coabitanti, cioè abitare nella stessa casa. Anche il figlio o i figli con disabilità devono rispettare dei criteri: in particolare, la misura è rivolta a chi non è indipendente a livello economico – e infatti è a carico del genitore – e ha una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%. L'ultimo requisito da rispettare è quello economico: l'Isee di chi presenta la domanda non deve superare i 3mila euro.

Quanti soldi si possono ricevere con il bonus

Il contributo in favore dei genitori disoccupati o monoreddito con figli con disabilità in vigore per il 2023 ha un importo pari a 150 euro al mese, per i genitori con un solo figlio con disabilità a carico. Nel caso in cui i figli con disabilità a carico siano due, l'importo sale a 300 euro. Infine, se nella famiglia ci sono più di due figli che rispettano i criteri previsti, il bonus arriva a 500 euro al mese. Questi soldi non sono conteggiati come reddito imponibile per chi li riceve, cioè sono esenti da tasse.

Come fare domanda

Per fare richiesta e avere i bonus per genitori di figli con disabilità, si può accedere al portale dell'Inps dal 1 febbraio 2023 al 31 marzo 2023. Si può effettuare l'accesso con lo Spid o con la Carta d'identità elettronica. In alternativa, la richiesta telematica può essere fatta con il Contact center dell'Inps, chiamando il il numero verde 803.164 (gratis da telefono fisso) o il numero 06.164.164 (da cellulare a pagamento, in base alla propria tariffa). Infine, è possibile anche rivolgersi agli Istituti di patronato.

Se le richieste fossero troppe e le risorse stanziate non bastassero, l'Inps darà priorità a chi ha un Isee valido più basso. Se la richiesta viene accettata, il bonus viene erogato ogni mese. Viene pagato per l'intero anno, quindi è incluso anche il mese di gennaio 2023, ed è valido fino a dicembre 2023.