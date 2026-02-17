Bonus da 90 euro nel decreto Bollette: come funzionerà, i requisiti

È in arrivo un nuovo bonus bollette. Si tratta di un contributo straordinario di 90 euro destinato alle famiglie che già beneficiano dei bonus sociali per la fornitura di energia elettrica. La misura è contenuta all'interno del decreto bollette su cui il governo sta lavorando e che dovrebbe approdare in Consiglio dei ministri domani, mercoledì 18 febbraio. Ecco cosa sappiamo.

In arrivo 90 euro extra per i titolari di bonus sociali

Il decreto dovrebbe prevedere un sostegno extra di 90 euro che sarà riservato esclusivamente ai titolari dibonus sociali, ovvero gli sconti, che si applicano direttamente in bolletta, riconosciuti ai nuclei familiari in difficoltà economica per sostenere le spese legate alle utenze. Oggi possono ottenere i bonus sociali per luce, gas e acqua coloro che possiedono un Isee inferiore ai 9.796 euro (una cifra leggermente superiore rispetto a quella dello scorso anno). Per le famiglie con più di quattro figli a carico la soglia Isee si alza a 20mila euro.

Lo sconto si applica in automatico, non serve fare domanda, basta avere un Isee valido. I titolari di questa misura dunque, potranno beneficiare anche del nuovo contributo di 90 euro destinato alle forniture di energia elettrica, entro un limite di spesa di 315 milioni di euro. Si tratta di un aiuto che andrebbe a sostituire il bonus una tantum da 200 euro varato lo scorso anno dal governo Meloni.

Un altro bonus per Isee fino a 25mila euro

Nel provvedimento molto probabilmente troverà spazio un secondo bonus, con un limite Isee più alto, che dovrebbe andare a una platea dei destinatari. Parliamo di un contributo straordinario che i venditori di energia elettrica potranno riconoscere ai propri clienti domestici residenti per il 2026 e 2027 a copertura dell'acquisto di energia elettrica. Questi ultimi però, non dovranno risultare già beneficiari dei bonus sociali e dovranno possedere un Isee non superiore ai 25mila euro.

L'importo del contributo è variabile. Il decreto dispone che il valore sia "pari alla componente Prezzo Energia a copertura dei costi di acquisto dell'energia applicata ai consumi del primo bimestre dell'anno, per i clienti con forniture attive al 1° gennaio del medesimo anno, o del primo bimestre di fornitura per i clienti attivati successivamente, e comunque entro il 31 maggio di ciascun anno". Vengono presi

Inoltre, affinché il bonus venga erogato i consumi del bimestre non dovranno essere superiori a 0,5 MWh, mentre quelli registrati nei dodici mesi prima dovranno essere più bassi di 3 MWh.