Bonus bollette da 55 euro in arrivo nel 2026, cosa sappiamo su requisiti e quando parte

Ora che la manovra 2026 è di fatto chiusa, il governo Meloni si prepara agli ultimi provvedimenti dell’anno. A breve potrebbe arrivare sul tavolo del Cdm anche il decreto Energia in lavorazione, che prevede un bonus bollette da 55 euro per chi ha un Isee fino a 15mila euro.

Per il governo Meloni, quasi tutti gli ostacoli del 2025 sono alle spalle. Si è sostanzialmente chiuso il lavoro sulla legge di bilancio, che pure è stato particolarmente complicato e litigioso nonostante i pochi soldi a disposizione. Ora si può guardare ai primi provvedimenti per il prossimo anno. E in lista c'è anche il decreto Energia, in lavorazione da tempo, che porterebbe per il 2026 un bonus bollette da 55 euro, per chi ha l'Isee sotto i 15mila euro. Non ci sono ancora garanzie sui tempi del provvedimento, che però potrebbe vedere il via libera già nelle prossime settimane.

Chi può ottenere il bonus bollette 2026: i requisiti Isee

Il bonus bollette per il 2026 consisterebbe in un sostegno di 55 euro all'anno. Uno sconto sulle fatture dell'energia elettrica, per i clienti domestici, in modo da abbassare il prezzo della luce per le famiglie in maggiore difficoltà economica.

Secondo quanto emerso già nelle scorse settimane, quando è circolata una bozza del provvedimento, per ottenere il sostegno bisognerebbe avere un Isee al di sotto di 15mila euro. Per le famiglie particolarmente numerose, l'asticella si alzerebbe: chi ha almeno quattro figli a carico potrebbe avere un Isee fino a 20mila euro.

La platea coincide in buona parte con quella che già riceve il bonus sociale luce, ma è un po' più ampia: quegli aiuti, infatti vengono riconosciuti solo a chi ha un Isee sotto i 9.530 euro. Qui invece la soglia si alzerebbe fino a 15mila, come avvenne già nel 2023, durante il picco dei prezzi energetici. Il piano sarebbe arrivare a erogare il nuovo bonus bollette a circa 4,5 milioni di famiglie.

Va sottolineato che questi 55 euro non sono un'alternativa al bonus sociale, ma un'aggiunta. I sostegni non si escluderebbero a vicenda, ma si potrebbero ricevere insieme, riducendo ulteriormente il costo della luce.

In più, ci sarebbe anche una misura rivolta alle piccole e medie imprese. In particolare, si parlerebbe di un taglio degli oneri di sistema che normalmente vengono pagati dai clienti e poi lo Stato usa per finanziare le fonti energetiche rinnovabili. Lo sconto stimato sarebbe di circa 11,5 euro per ogni MWh di energia usato.

Quando potrebbe partire il bonus

Il governo non ha ancora fatto sapere quando intende varare il decreto Energia. Lunedì 29 dicembre è in programma l'ultima riunione del Consiglio dei ministri dell'anno. Sul tavolo, tra le misure più delicate, c'è il decreto per l'invio di armi all'Ucraina che nelle ultime settimane ha incontrato la resistenza della Lega, e che certamente farà ancora discutere nelle prossime ore.

Non è detto, quindi, che il provvedimento per il bonus bollette (e altri interventi sull'energia) trovi spazio prima della fine dell'anno. Si tratta, comunque, di una delle priorità su cui il governo Meloni ha detto di voler lavorare, e sbloccare una norma che è in lavorazione da mesi potrebbe essere mossa gradita all'elettorato. Soprattutto nei mesi invernali, più freddi (e più bui), in cui l'attenzione sui costi dell'energia sale.

Insomma, anche se il via libera non arriverà lunedì è probabile che sia in programma per l'inizio del 2026. Poi, come sempre, serviranno i tempi tecnici per lanciare concretamente il bonus.