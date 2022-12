Berlusconi si lamenta per non aver avuto ruoli istituzionali nel governo. E i militanti Fdi lo fischiano Alla festa per il decennale di Fdi a Piazza del Popolo Silvio Berlusconi viene fischiato dai militanti di Fdi, impazienti di sentire il discorso di Giorgia Meloni.

A cura di Annalisa Cangemi

Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi è stato contestato alla festa per i 10 anni di Fratelli d'Italia a Piazza del Popolo. Durante il suo intervento, nel messaggio registrato, dalla platea sono partiti fischi.

Tra il pubblico c'è chi ritiene che il discorso sia troppo lungo. Tra le ultime file si sentono le urla "Basta, vogliamo sentire Giorgia". Tanto che Matteo Salvini, in collegamento, subito dopo, ci ha scherzato sopra: "Mettetevi comodi che ho preparato un intervento di 56 minuti". Subito dopo, la stessa premier, appena salita sul palco, ha rimbrottato benevolmente i suoi militanti con una battuta: "Da quando non ci sono più, siete diventati più indisciplinati".

L'impazienza della folla è stata causata anche dai ritardi per la scaletta. Il filmato di Berlusconi, registrato in precedenza, era previsto alle 17, ma è trasmesso alle 18, quando i sostenitori di FdI attendevano l'intervento di Meloni, in programma alle 17:30. E così quando Berlusconi ha detto "E potrei continuare nell'elenco …", dalla platea della tensostruttura e dalla piazza si è levato qualche coro protesta.

Proprio ieri mattina a Milano il Cavaliere si era lamentato per non aver avuto "nessun ruolo istituzionale in questo governo". Lo aveva fatto notare durante l'evento elettorale a Milano, organizzato per sostenere la candidatura di Attilio Fontana: "Non ho preso nessun ruolo istituzionale in questo governo ma lo meritavo, vista anche la caduta che ho fatto il secondo giorno di campagna elettorale".

Un concetto che ha ripreso anche nel video messaggio registrato per il decennale di Fdi: "Non ho voluto ricoprire alcun ruolo istituzionale, ma naturalmente la mia esperienza e le mie relazioni internazionali sono a disposizione del governo e del Paese, in questa fase nella quale dobbiamo conservare e utilizzare al meglio i finanziamenti del Pnrr, importantissimo, senza perdere tempo e senza sprecare risorse".

Nella kermesse per Fontana l'ex premier aveva ricordato gli esordi nel '94, vantando un credito di gratitudine nei confronti della coalizione: "All'epoca nessuno credeva avessimo qualche prospettiva di vittoria" ma "il centrodestra è nato allora e, grazie a quello che decidemmo di fare insieme, oggi l'Italia è governata da un governo di centrodestra eletto legittimamente dal popolo".

Per il Cavaliere "la presenza di Forza Italia a livello nazionale, come in Lombardia, è determinante non solo numericamente ma anche politicamente: siamo una componente decisiva".

A minimizzare tensioni e contrasti nel centrodestra ci ha pensato ieri sera la presidente del Consiglio dal palco: "Con Berlusconi e Salvini i rapporti sono ottimi. Sono molto contenta di questa maggioranza, molto orgogliosa di questo Consiglio dei ministri, del clima che c'è e riflette quello fra i partiti della coalizione".