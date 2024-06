video suggerito

Autonomia differenziata, via libera definitivo dopo la seduta fiume nella notte: le novità della riforma La Camera ha approvato il ddl di riforma sull'autonomia differenziata, con 172 voti favorevoli e 99 contrari, dopo una seduta fiume durata tutta la notte. Il testo, voluto fortemente dalla Lega e dal ministro Roberto Calderoli, era già stato approvato dal Senato. La riforma prevede la possibilità per le Regioni di gestire in autonomia diverse materie che oggi sono invece controllate dallo Stato.

A cura di Luca Pons

La Camera ha dato il via libera definitivo alla riforma sull'autonomia differenziata, promossa soprattutto dalla Lega e dal ministro Roberto Calderoli, tra gli applausi della maggioranza e le proteste dell'opposizione, che ha cantato l'inno di Mameli e sbandierato il tricolore . I voti a favore sono stati 172, quelli contrari invece 99. I lavori, iniziati ieri, per volontà della maggioranza sono stati portati avanti per tutta la notte tra le proteste delle opposizioni. Nonostante i dubbi sollevati da Forza Italia negli scorsi giorni, anche il partito di Antonio Tajani si è unito al resto della maggioranza nella votazione. Il Senato aveva approvato il ddl a fine gennaio, dunque ora la trasformazione in legge è definitiva. La riforma mira a fare in modo che le Regioni italiane possano gestire materie che oggi, invece, sono sotto il controllo dello Stato.

Le opposizioni hanno accusato la riforma di "spaccare l'Italia", perché favorirebbe le Regioni del Nord e penalizzerebbe quelle del Sud. L'iter in Parlamento è stato molto duro, e ha visto anche l'aggressione al deputato M5s Donno. Ora, comunque bisognerà aspettare che il governo definisca i Lep prima che l'autonomia possa essere messa in atto: nel testo c'è scritto che l'esecutivo avrà due anni di tempo per farlo.

Cosa dice il testo della riforma sull'Autonomia differenziata per le Regioni

Il testo del disegno di legge è diviso in undici articoli, che servono a stabilire le procedure che le amministrazioni delle Regioni devono seguire per ottenere maggiori autonomie. Lo scopo, si legge, è di "rimuovere discriminazioni e disparità di accesso ai servizi essenziali sul territorio". Di fatto, si darà la possibilità alle Regioni si controllare tutte quelle materie che non sono a competenza esclusiva dello Stato, ovvero tutela dell'ambiente e dei beni culturali, istruzione e giudici di pace. Tutto il resto – dal lavoro alla previdenza sociale, dall'energia alla protezione civile, fino alla sanità che è già gestita in buona parte dalle Regioni – potrà finire in mano alle amministrazioni regionali.

Cosa sono i Lep e perché le opposizioni sono contrarie alla riforma

Se le Regioni vogliono prendere più autonomia su una certa materia, dovranno essere in grado di garantire i cosiddetti Lep, i Livelli essenziali delle prestazioni. Quali siano però i Lep da rispettare è una questione che sarà il governo a decidere: nel ddl c'è una delega all'esecutivo per trovare i livelli essenziali entro due anni dall'entrata in vigore della legge.

Uno degli aspetti più contestati della legge è che l'intera riforma non deve creare "nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica". Insomma, il governo si incaricherà di stabilire quali siano i Lep da rispettare, ma poi non ci saranno nuovi stanziamenti di fondi per garantire che tutte le Regioni possano garantire questi livelli. Proprio questo farebbe correre il rischio che le Regioni più ricche, quelle del Nord, possano assumere la gestione autonoma di diversi aspetti e sfruttare la propria situazione economica per offrire servizi migliori. Al contrario le Regioni più in difficoltà – soprattutto quelle del Sud – si troverebbero senza strumenti per arrivare allo stesso livello. Ne nascerebbe, quindi, un circolo vizioso.

Gli interventi in Aula, da Calderoli a Schlein

"Quando sento che ci sarebbe la previsione di più risorse per le Regioni che già stanno meglio rispetto a quelle in difficoltà, mi spiace. State parlando di un'altra legge, perché all'interno di questa c'è scritto proprio il contrario…", aveva detto ieri il ministro degli Affari regionali e dell'Autonomia Roberto Calderoli, intervenendo alla Camera durante la seduta che poi è stata prolungata per tutta la notte e fino a stamattina. "Qualunque tipo di trasferimento non sarà possibile se non quando saranno definiti i Lep, i costi e i fabbisogni standard senza nessun rischio per la tenuta del Paese, che è andato avanti comunque". L'autonomia differenziata, aveva insistito Calderoli, "è nella nostra Costituzione dal 2001. Può piacere o meno, ma stiamo dando attuazione alla Costituzione".

Per quanto riguarda i fondi, il ministro aveva sostenuto che non è ancora il momento per sapere quanti ne serviranno: "Prima di tutto bisogna sapere quali sono quei diritti civili e sociali che noi dobbiamo garantire e in quel momento, dopo aver fatto e creato il costo il fabbisogno standard, potrò sapere quante risorse avrò la necessità di avere a disposizione", stanziandole "anno dopo anno".

Tutte le opposizioni avevano risposto in modo critico, accusando il centrodestra di aver approvato una riforma "a scatola chiusa" quando non c'è ancora nessuna chiarezza sui fondi necessari – solo per dare una bandiera elettorale alla Lega, nelle stesse ore in cui Fratelli d'Italia otteneva la sua con il premierato. Durante le dichiarazioni di voto, i partiti della minoranza hanno contestato duramente le forzature nei tempi della riforma e i suoi contenuti. Alfonso Colucci (M5s) ha definito l'autonomia un "malefico disegno di legge dell'arroganza, della violenza e delle botte".

Per la Lega ha parlato il capogruppo Riccardo Molinari, affermando: "Oggi alla comunità militante della Lega possiamo dire che ce l'abbiamo fatta". Poi è intervenuta la segretaria del Pd Elly Schlein: "Ci avete tenuto qui tutta la notte per cosa, se non per ottenere lo scalpo del Sud appena prima dei ballottaggi [alle comunali, ndr]?". E ancora: "Ci troviamo davanti al governo più anti-meridionalista della storia repubblicana". Concludendo: "Noi continueremo ad opporci in tutto il resto del Paese. Le cose possono cambiare e cambieranno, statene certi, perché stiamo arrivando". Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia, ha attaccato: "Tutti i governi dal 2018 a oggi hanno scritto nei documenti che era importante dare attuazione all'autonomia differenziata. Bastava che faceste voi la legge se eravate così capaci. È inutile menare il can per l'aia. Vi abbiamo preso con le mani nella marmellata".

Le reazioni, Conte: "Spaccano l'Italia con il favore delle tenebre"

"Spaccano l'Italia con il favore delle tenebre", ha commentato Giuseppe Conte, leader del M5s, con un post sui social pochi minuti prima del voto finale: "Da ieri e per tutta questa notte stiamo contrastando la maggioranza decisa ad approvare, in questa seduta fiume alla Camera, il disegno di legge Spacca-Italia, che condanna il Sud e le aree più in difficoltà del Paese al peggioramento delle proprie condizioni riguardanti la sanità, l’istruzione, i trasporti. Continueremo a contrastarli in tutti i modi: in Parlamento e nelle piazze".

Dopo la votazione ha commentato il sottosegretario leghista Massimo Bitonci, che si trovava in Aula ed è stato ripreso dal presidente Fontana per aver filmato il momento del voto: "Oggi, più che mai, è chiaro che l'autonomia differenziata è la scelta migliore per il futuro dell'Italia, un sogno che diventa realtà, richiesto a gran voce da veneti e lombardi con i referendum del 2017". Per Bitonci, "la Lega ed il centrodestra al governo, dopo la seduta fiume di questa notte, hanno riscritto la storia".

Le richieste di Forza Italia

Da parte sua, nonostante lo scetticismo, il partito di Antonio Tajani si è limitato a presentare quattro ordini del giorno. Si tratta di dichiarazioni che impegnano il governo a rispettare alcune indicazioni, ma in modo non vincolante: delle dichiarazioni di intento, più che degli effettivi interventi. Negli ordini del giorno al governo di impegnarsi ad "applicare in maniera rigorosa" la possibilità dell'esecutivo di "limitare l'oggetto del negoziato ad alcune materie o ambiti di materie individuati dalla Regione", per garantire la "tutela della dell'unità giuridica o economica dello Stato".

Un altro odg chiede che gli interventi con cui il governo fisserà i Lep – nei prossimi due anni – siano accompagnati da "una relazione tecnica, per consentire una verifica anche in sede parlamentare tanto delle implicazioni finanziarie del trasferimento, quanto del rispetto dei criteri previsti dalle medesime intese per l'individuazione dei beni e delle risorse oggetto di trasferimento". Ancora, il governo dovrà impegnarsi a "non avviare negoziati su atti di iniziativa delle Regioni" e a non procedere negli eventuali negoziati già iniziati "fino alla definizione dei relativi Lep". In ultimo, l'esecutivo dovrebbe "valutare l'opportunità" di fare un'analisi di impatto quando si trova a dare alle Regioni delle materie su cui non sono previsti i Lep.