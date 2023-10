Approvate alla Camera le mozioni sugli hikikomori, il governo dovrà contrastare l’isolamento sociale Alla Camera dei deputati sono state approvate delle mozioni sugli hikikomori, presentate dalla maggioranza e dall’opposizione: il governo si è impegnato nel contrastare l’isolamento sociale volontario.

A cura di Tommaso Coluzzi

Il governo dovrà mettere in campo delle misure per contrastare il fenomeno degli hikikomori, le persone che scelgono volontariamente di isolarsi dal mondo. La Camera dei deputati ha approvato diverse mozioni, sia di maggioranza che di opposizione, per impegnare l'esecutivo sul tema che – secondo i dati della associazione nazionale Hikikomori Italia – riguarda circa 100mila giovani e giovanissimi nel nostro Paese. Nei testi approvati viene menzionato il fenomeno e chiesto al governo di portare avanti delle iniziative volte a prevenirlo e contrastarlo.

Il governo è impegnato:

ad attivare presso i ministeri competenti specifici progetti volti a prevenire e arginare il fenomeno del ritiro sociale tra le fasce più giovani della popolazione;

ad attivare presso il ministero della Salute una commissione di esperti per formulare un questionario condiviso in grado di individuare i sintomi dell'isolamento sociale volontario nelle sue fasi più precoci e per l'identificazione dei soggetti coinvolti nel fenomeno comunemente chiamato hikikomori;

a promuovere, d'intesa con le regioni, l'istituzione e il rafforzamento dei centri di consulenza giovani nell'ambito dei distretti delle aziende sanitarie, al fine sviluppare un sistema integrato e coordinato per la tutela della salute e del benessere dei giovani e degli adolescenti, in grado di prevenire eventuali stati patologici, intercettare tempestivamente situazioni di disagio e strutturare approcci progressivi centrati sul sostegno familiare, con visite domiciliari frequenti e utilizzo della telepsichiatria.

Inoltre, l'esecutivo dovrà "promuovere periodicamente uno studio su scala nazionale che coinvolga tutte le fasce d'età della popolazione circa l'incidenza di tale fenomeno e le sue ripercussioni, campagne informative e di salute pubblica, formare insegnanti e operatori del settore per una più corretta e puntuale individuazione di tale comportamento, per poter prevenire e arginare l'abbandono scolastico e universitario".