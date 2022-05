Alla convention di Forza Italia c’è anche Ridge di Beautiful: “Se potessi voterei Berlusconi” All’improvviso sul palco della convention di Forza Italia a Napoli spunta Ridge Forrester di Beautiful: l’attore Ronn Moss ha parlato dei suoi investimenti in Puglia e ha detto che, fosse italiano, voterebbe Berlusconi.

A cura di Tommaso Coluzzi

All'improvviso arriva Ridge, dove non ti aspetti: non è un programma televisivo, né una serie o un film. È la convention di Forza Italia a Napoli. L'attore Ron Moss, storico interprete di Ridge Forrester nella soap opera Beautiful, è stato chiamato sul palco da Antonio Tajani questa mattina, tra gli applausi generali del pubblico. Un po' d'imbarazzo, qualche battuta in inglese che non viene colta, poi spiega il motivo per cui si trova lì: parlare del perché sta investendo in Puglia. La Regione ha rapito il suo cuore, c'è qualcosa di diverso rispetto al resto dell'Italia. Secondo Moss c'è possibilità di crescita, perciò ha deciso di investire in una masseria.

Poi parla di "lotta per la libertà" in questo "pazzo mondo" e dice che per lui la Puglia rappresenta proprio questo. Dopo i sentiti ringraziamenti verso vari dirigenti di Forza Italia e soprattutto nei confronti del leader del partito, riprende la parola Tajani, che ricorda come pochi giorni prima lo stesso Ronn Moss abbia detto che – se fosse italiano – voterebbe per Berlusconi.

Poi la convention riparte e si alternano, uno dopo l'altro, tutti i più alti dirigenti del partito, fino ad arrivare al discorso di Silvio Berlusconi, accolto da una coreografia con la bandiera e dall'inno del partito. Il tutto in dei giorni di tensione dentro e fuori il partito, per via delle posizioni del leader sulla guerra in Ucraina: Berlusconi ha detto che inviare le armi a Zelensky è sinonimo di essere cobelligeranti e che Kiev deve aprire alle richieste di Mosca, salvo poi ritrattare parzialmente. Nel partito, però, sembra esserci un diffuso malumore e una forte divisione tra le diverse fazioni. Questa mattina la ministra Gelmini ha chiesto l'ennesimo chiarimento sulla posizione del partito, la risposta arriverà.