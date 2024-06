Al raduno fascista sui Colli Euganei croci celtiche e ‘boia chi molla’: la denuncia di Rete Studenti Medi La Rete degli Studenti Medi ha denunciato l’ennesimo raduno fascista organizzato da militanti di estrema destra, Azione Studentesca e Azione Universitaria, che si sono dati appuntamento sui Colli Euganei, in Veneto, per festeggiate il solstizio d’estate. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annalisa Cangemi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ancora una volta i giovani militanti di estrema destra manifestano atteggiamenti palesemente nostalgici nei confronti del fascismo. Fanpage.it ha raccontato con l'inchiesta ‘Gioventù Meloniana' cosa avviene all'interno del movimento giovanile di Fratelli d'Italia, Gioventù Nazionale, dove crescono e si formano le nuove leve del partito di Giorgia Meloni.

I giovani di estrema destra si sono riuniti per l'ennesimo raduno fascista in Veneto. In questo caso la vicenda denunciata dalla Rete degli Studenti Medi, attraverso un video arrivato alla pagina Facebook da un mittente anonimo, riguarda i ragazzi di Azione Studentesca e Azione Universitaria, che si sono dati appuntamento sui Colli Euganei per celebrare lo scorso 20 giugno il solstizio d'estate, il "sol invictus".

"Croci celtiche, falò, “boia chi molla” e canti fascisti al ritrovo dei giovani di estrema destra in Veneto. Questi sono i giovani della Premier, di Azione Studentesca e Universitaria, che avevano annunciato il festeggiamento del “sol invictus”, postando poi le foto dello stesso falò sulle loro storie Instagram. Gli stessi giovani che nelle trame istituzionali della rappresentanza studentesca nascondono ciò che sono veramente", si legge in un post sui social della Rete Studenti Medi di Padova.

"Noi del sindacato studentesco – si legge ancora nel post – abbiamo avanzato una richiesta chiara: le organizzazioni e i movimenti di ispirazione neofascista devono essere sciolti. A Giorgia Meloni chiediamo se non sia abbastanza un'inchiesta, o l’aggressione a due studenti a Roma, per capire che la sua gioventù ha un grande problema, di cui il Governo non si sta preoccupando".

"Chissà a quanti raduni nostalgici a suon di croci celtiche e ‘boia chi molla’ dovremo assistere, prima che la destra al governo riconosca un problema di apologia deliberata del fascismo che esiste e viene coltivato deliberatamente dalle associazioni giovanili e studentesche di Fratelli d’Italia: Gioventù nazionale, Azione Universitaria, Azione Studentesca. Sono gravi le immagini che arrivano dai Colli Euganei, in provincia di Padova. È inquietante e ingiustificabile. Non sono ‘eccezioni’, o ‘goliardate’: sono ritualità fasciste in piena regola, tramandate di generazione in generazione proprio come erano nel ventennio. Nessuna legittimazione, nemmeno il silenzio, può arrivare dalle istituzioni. I movimenti neofascisti vanno sciolti. Meloni si dimostri coraggiosa e democratica, non aspetti il prossimo solstizio d’estate per farlo", ha commentato la deputata democratica e responsabile Giovani del Partito Democratico, Rachele Scarpa.

Nell'inchiesta di Fanpage.it ‘Gioventù Meloniana' viene mostrato, grazie a una nostra giornalista infiltrata, un campo comunitario, un raduno di tre giorni a Rieti. Il campo si chiama “Cabiria”, nome che prende ispirazione da Gabriele D’Annunzio e che significa "nata dal fuoco". Durante la tre giorni, di notte, riuniti attorno a un falò, vengono intonati dai presenti canti fascisti, e i giovani si definiscono "camicie nere", "camerati di Mussolini". Pensando di non essere riprese dalle telecamere dei giornalisti possono sfogarsi e gridare indisturbati "Duce" e "Sieg Heil!".