Gioventù Meloniana, l’evento a Roma per presentare la seconda puntata dell’inchiesta Fanpage L’appuntamento è a Roma il 26 giugno, alle ore 18.30, presso il Monk: Fanpage.it proietterà la seconda puntata dell’inchiesta del team Backstair, Gioventù Meloniana, disponibile anche in streaming su tutti i nostri canali. Il direttore Francesco Cancellato, Roberto Saviano, Corrado Formigli e Michela Ponzani ne discuteranno e risponderanno alle domande del pubblico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

La seconda puntata di Gioventù Meloniana, l'inchiesta di Fanpage.it sul movimento giovanile di Fratelli d'Italia, sarà proiettata a Roma il 26 giugno, alle ore 18.30, presso il Monk e trasmessa in streaming su tutti i nostri canali. All'evento ci saranno il direttore Francesco Cancellato, Roberto Saviano, Corrado Formigli e Michela Ponzani, che discuteranno di ciò che è emerso dall'infiltrazione del team Backstair tra le fila di Gioventù Nazionale e risponderanno alle domande del pubblico.

In questi giorni le immagini dell'inchiesta non solo hanno fatto il giro del web, ma sono arrivate in Parlamento e a Bruxelles, scatenando la reazione delle opposizioni, che oggi chiedono risposte e una chiara presa di posizione del Governo.

Quello che emerge da Gioventù Meloniana è un quadro piuttosto preoccupante dei militanti della futura classe dirigente di Fratelli d’Italia: inni al Duce, canzoni e simboli che rimandano al Ventennio, saluti nazisti e, in generale, il totale sdoganamento di concetti e pratiche di stampo fascista.

L’evento, ad accesso gratuito su prenotazione, sarà occasione per approfondire con immagini inedite l’inchiesta che è diventata un caso. Molti esponenti politici, non solo italiani, hanno condannato duramente le azioni dei giovani di Fratelli d'Italia e chiesto che intervenisse la leader del partito, nonché Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che invece ha adottato una strategia diversa: la consegna del silenzio.

Fanpage.it risponde a questo silenzio e decide di farlo in mezzo alla gente e con la gente, dando la possibilità a tutti di scaricare e condividere l’inchiesta liberamente sui propri canali da questo link.