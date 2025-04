video suggerito

25 aprile, Meloni dice che fascismo "negò valori democratici" e Salvini mette in mezzo il federalismo In una giornata della Liberazione segnata dalle polemiche per l'invito del governo Meloni a celebrazioni "sobrie" la presidente del Consiglio ha partecipato alla cerimonia all'Altare della patria e poi condiviso un breve messaggio sui social. Matteo Salvini ha citato una carta partigiana che menzionava il federalismo come "garanzia contro un ritorno della dittatura".

A cura di Luca Pons

Giorgia Meloni, alla fine, ha dovuto passare il 25 aprile in Italia e ha partecipato alla cerimonia all'Altare della patria, dove il presidente della Repubblica Sergio Mattarella (insieme ai presidenti di Camera e Senato e altre autorità) ha depositato una corona d'alloro nell'ottantesimo anniversario della Liberazione. In una nota, poi, la presidente del Consiglio ha affermato che oggi l'Italia "onora la sua ritrovata libertà e riafferma la centralità di quei valori democratici che il regime fascista aveva negato e che da settantasette anni sono incisi nella Costituzione repubblicana". Ha ribadito che la democrazia deve fondarsi "sul rispetto dell’altro, sul confronto e sulla libertà e non sulla sopraffazione, l’odio e la delegittimazione dell’avversario politico". E, con una generalizzazione che non poteva mancare, ha concluso con un messaggio "contro ogni forma di totalitarismo, autoritarismo e violenza politica".

I programmi fino a pochi giorni fa erano diversi: Meloni avrebbe dovuto essere in viaggio in Uzbekistan, ma ha annullato la trasferta a seguito della morte di Papa Francesco, dato che i funerali si svolgeranno domani. Proprio a causa della morte del pontefice, il governo Meloni ha dichiarato cinque giorni di lutto nazionale e ha invitato a festeggiare "con sobrietà" anche il 25 aprile. Parole che hanno sollevato molte polemiche, da parte dell'opposizione e non solo, anche perché diversi Comuni hanno cancellato o ridotto le celebrazioni previste.

Salvini cita la Carta di Chivasso

Dai social, Matteo Salvini ha condiviso un passaggio della Carta di Chivasso, anche conosciuta come Dichiarazione dei rappresentanti delle popolazioni alpine, un documento stilato nel 1943 da alcuni esponenti della Resistenza delle valli alpine tra Piemonte e Valle d'Aosta. Il testo chiedeva una forma di Stato federale (in risposta, va ricordato, all'accentramento di poteri fascista). "Il federalismo garantirà nel futuro assetto europeo una pace stabile e duratura… unica garanzia contro un ritorno della dittatura", ha estrapolato Salvini, aggiungendo: "Viva la Libertà!".

Numerosi i messaggi ‘istituzionali' dagli esponenti del governo Meloni e della maggioranza. "Ottanta anni fa l'Italia tornava libera. Oggi celebriamo i valori di libertà e democrazia", ha scritto il ministro dell'Istruzione Valditara. "Libertà, una storia che si difende ogni giorno. Buon 25 aprile", ha dichiarato quello della Difesa Crosetto. Anche qui non sono mancati gli accenni polemici, comunque.

Augusta Montaruli, deputata di Fratelli d'Italia, ha commentato gli scontri avvenuti a Torino ieri sera: "È vergognoso che quanto avviene costantemente a Torino si ripeta persino in occasione del 25 aprile a causa di soliti fascinosi intolleranti e violenti. I fatti dimostrano che il richiamo alla sobrietà è stato necessario e doveroso". Licia Ronzulli (FI), vicepresidente del Senato, ha sottolineato: "È una festa che dovrebbe unire e non dividere. È una festa che è patrimonio di tutti, non solo di una sola parte. Chi se ne appropria per motivi ideologici e politici, alimentando lo scontro e la contrapposizione, ottiene l'effetto contrario: spacca il Paese".

Pd: "Libertà mai scontata", Calenda: "25 aprile è di tutti, non della sinistra"

Dal Pd, il responsabile Memoria ed eurodeputato Sandro Ruotolo ha dichiarato: "Ricordiamo i partigiani, i deportati, gli antifascisti, le staffette, tutti coloro che hanno reso possibile la nascita della Repubblica democratica. Avrebbe fatto meglio a tacere il ministro Musumeci, l'esponente di governo che ha fatto appello alla sobrietà per la concomitanza del lutto per la morte di Papa Francesco. Parole che non ci sono piaciute, pronunciate da un esponente di primo piano del governo più di destra della storia della nostra Repubblica, allergico al 25 aprile. La libertà non è mai scontata, e la memoria è un dovere".

Dal Movimento 5 stelle, la vicepresidente del Senato Mariolina Castellone ha scritto sui social: "Ricordare i valori di libertà, di ripudio della guerra, di aspirazione alla pace che furono alla base della Resistenza vuol dire, indirettamente, rendere omaggio anche alla figura del nostro amato Papa. Buona Festa della Liberazione a tutti gli italiani. Custodiamo sempre la memoria di quanto è accaduto affinché ciò che è stato non possa mai più ripetersi".

Matteo Renzi, leader di Italia viva, ha dichiarato semplicemente: "Viva il 25 aprile, viva la Festa della Liberazione. Viva l'Italia libera e democratica!". Carlo Calenda invece ha sottolineato i fatti di Torino: "A militanti di Azione, +Europa e Italia Viva con bandiere ucraine ed europee è stato impedito di partecipare alla fiaccolata per la Liberazione. Ogni anno la sinistra cerca di appropriarsi di una Festa nazionale, escludendo a suo piacimento partecipanti che ritengono ‘non allineati'. Una prassi fascista e contraria ai valori della libertà e della democrazia. Non ci riusciranno. Il 25 Aprile è di tutti".