La conferma che più si temeva è arrivata. E' proprio quello di Davide Pellegrini, 21 anni, di Pisa, il cadavere ritrovato nel pomeriggio di oggi sulla spiaggia del Gombo, all'interno del Parco di Migliarino-San Rossore, sul litorale pisano. E' stata la famiglia del giovane a riconoscerlo: la salma è stata identificata grazie ai tatuaggi sul corpo. Davide Pellegrini era disperso dalla notte del 12 dicembre dopo essere caduto nel fiume Arno durante una battuta di caccia di frodo.

Davide era caduto in acqua per cercare di recuperare il barchino con il quale insieme al padre Riccardo aveva raggiunto un'area del parco proibita, dove praticare appunto la caccia. L'incidente era avvenuto in serata, quando lungo il fiume era buio già da ore. I due cercavano di guadare l'Arno per raggiungere la strada e tornare a casa dopo avere ucciso un daino, trovato poi morto in acqua durante le ricerche del disperso, con una ferita compatibile con il fucile trovato e sequestrato nella stessa zona, e appartenente ai due bracconieri. Il padre del giovane è stato denunciato dai carabinieri per bracconaggio e furto ai danni dello Stato.