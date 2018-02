A Taranto il Consiglio comunale ha approvato all'unanimità la mozione presentata dal consigliere Marco Nilo per il conferimento della cittadinanza onoraria a Nadia Toffa, conduttrice della popolare trasmissione di Italia 1 “Le Iene” di recente protagonista delle cronache anche purtroppo per i suoi problemi di salute. Il consigliere Marco Nilo aveva raccolto la sollecitazione di centinaia di cittadini, espressa sia personalmente che attraverso appelli lanciati sui social network. Nilo ha in particolare spiegato che la stampa nazionale ha dato risalto positivo alla campagna di vendita delle magliette “Ie Jesche Pacce Pe Te” che ha unito i cittadini attorno allo scopo di raccogliere fondi per il reparto di Oncoematologia pediatrica dell'ospedale SS. Annunziata di Taranto e la madrina di questa iniziativa è stata proprio la “Iena” Nadia Toffa. La conduttrice televisiva in più occasioni si è occupata delle problematiche ambientali della città di Taranto e ha annunciato la sua intenzione di tornare a seguire le vicende del capoluogo ionico.

Cosa è successo alla conduttrice de “Le Iene” Nadia Toffa.

Recentemente Nadia Toffa, tornando in tv dopo un malore che l’ha costretta a trascorrere diversi giorni in terapia intensiva, ha svelato nel corso di una puntata de “Le Iene” di aver avuto un cancro. Ha detto di essere stata operata e di aver fatto la radio e la chemio, ma di aver sconfitto la malattia. Ha anche raccontato di portare una parrucca e su questo punto le ha risposto, tra i tanti, una bambina di sei anni di Taranto che lo scorso anno aveva raccontato proprio a Nadia Toffa la sua vita in corsia e la sua battaglia contro il cancro. La piccola Gabriella ha inviato un videomessaggio alla “Iena” invitandola a non preoccuparsi per i capelli, “che crescono più forti e più lunghi di prima”.